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बिहार में साढ़े 9 लाख तक की राखी बिकी, भाई की कलाई पर बंधा महंगा प्यार

हीरा जरित राखी ( ETV Bharat )

पटना : भाई-बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के संकल्प का पर्व रक्षाबंधन आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. पर्व को लेकर पटना के बाजारों में भी जबरदस्त रौनक है. इस बार राखियों के बाजार में पारंपरिक धागों के साथ सोना, चांदी और हीरे जड़ी राखियों ने खास आकर्षण पैदा किया है. पटना में सबसे महंगी राखियों में करीब साढ़े 9 लाख रुपये की सोने के ब्रेसलेट वाली राखी भी बिकी है. 10 लाख तक की राखियां बिकी : बाजार में 10 रुपये की सामान्य राखी से लेकर 10 लाख रुपये तक की महंगी राखियां दिखी. पटना के ज्वेलरी बाजार में इस बार चांदी की राखियों की भी अच्छी मांग रही. ज्वेलर्स के मुताबिक अलग-अलग डिजाइन की करीब 10 हजार चांदी की राखियां बेची गई हैं. इनकी कीमत लगभग 500 से 5 हजार रुपये तक रही. कुछ शोरूम में एक सप्ताह तक रोजाना 500 से 700 रुपये तक की चांदी की राखियों की बिक्री हुई. वहीं सोने की राखियों की कीमत करीब 7 हजार से 2 लाख रुपये तक रही, जबकि हीरे जड़ी सोने की राखियां 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक के दाम में उपलब्ध रहीं. महंगी राखियां बिकी (ETV Bharat) सोने और डायमंड राखियां : ज्वेलर्स के मुताबिक करीब साढ़े 9 लाख रुपये की एक खास राखी सोने के ब्रेसलेट पर तैयार की गई थी, जिसमें करीब दो कैरेट का डायमंड सॉलिटेयर लगाया गया था. इसके अलावा 50 हजार से लेकर 5 लाख रुपये तक की कई डिजाइनर सोने और डायमंड राखियों की भी बिक्री हुई. 300 करोड़ का कारोबार : कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि रक्षाबंधन ने इस बार बाजार को बड़ा सहारा दिया है. उनके मुताबिक बिहार में इस पर्व पर करीब 300 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड कारोबार का अनुमान है. राखी के साथ मिठाई, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और गिफ्ट आइटम की बिक्री में भी तेजी आई है. ''इस बार आभूषण वाली राखियों को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखा. चांदी से लेकर सोने तथा हीरे जड़ी राखियों तक की खरीदारी हुई है.''- अशोक कुमार वर्मा, बिहार अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स