सोना और चांदी ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, चांदी 2 लाख 13 हजार के पार

जयपुर सर्राफा बाजार के पदाधिकारी मातादीन सोनी का कहना है कि इस साल सोने के साथ चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया है. चांदी के दाम इस साल लगभग डेढ़ गुना पहुंच गए हैं. 1 जनवरी 2025 को चांदी के दाम 88 हजार के आसपास थे, लेकिन दिसंबर में दाम 2 लाख पार कर गए. चांदी की मांग अधिक है, लेकिन उत्पादन कम है.

जयपुर: सोने और चांदी के दामों ने एक बार फिर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोमवार को चांदी के भाव 2 लाख 13 हजार के पार पहुंच गए और एक बार फिर चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया है. इसके साथ ही सोना भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है.

इसके साथ थी इंडस्ट्री सेक्टर में चांदी की मांग पिछले कुछ सालो में बढ़ी है. सोमवार को जयपुर सर्राफ़ा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरेट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 24 कैरेट सोना 1300 रुपया महंगा हुआ है. जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 37 हजार 100 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 28 हजार 200 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

चांदी में उछाल : इसके अलावा चांदी की बात करें तो सोमवार को चांदी में बड़ा उछाल देखने को मिला और चांदी 5500 रुपया प्रति किलो महंगी हुई. जिसके बाद चांदी के दाम 2 लाख 13 हजार 500 रुपये पहुंच गए हैं. मातादीन सोनी का कहना है कि चांदी अब नए युग का सोना बनने जा रही है. आज का युवा चांदी के फैंसी उत्पादों को अधिक पसंद कर रहा है. इसके साथ ही परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है.