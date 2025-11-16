सूने मकान की खिड़की तोड़ लाखों की चोरी, 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद

सूने मकान की खिड़की तोड़ लाखों की चोरी, 2 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद
सूने मकान में चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने सीसीटीवी में नजर आए दो युवकों को केंद्र में लेकर जांच शुरू की है.
Published : November 16, 2025 at 5:14 PM IST
राजसमंद: शहर की कृषि उपज मंडी के पीछे सुंदर कॉलोनी में सूने मकान की खिड़की तोड़कर घुसे दो बदमाशों ने लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और पौने दो लाख रुपए की नकदी चुरा ली. दो युवकों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. परिजन शहर में ही भाई के मकान में रह रहे थे, तभी यह वारदात हो गई. करीब 35 लाख के 311 ग्राम सोने के जेवर चोरी होना बताया है. पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू कर दी.
सहायक उप निरीक्षक ओमसिंह ने बताया कि सुंदर कॉलोनी, कांकरोली निवासी हिम्मत पुत्र हजारीलाल जैन पोखरना ने कांकरोली थाने में रिपोर्ट दी. रिपोर्ट में बताया कि वह उनके परिवार के साथ 8 से 15 नवंबर की समयावधि में उनके भाई पवन जैन के मकान में रह रहे थे. इस मकान की मरम्मत का कार्य करवाने के लिए यहां कोई नहीं रह रहा था. इसके चलते गत 15 नवंबर रात को दो युवकों ने मकान के रसोई की खिड़की को तोड़ा और ग्रील काटी. फिर एक युवक अंदर घुसा और दूसरा बाहर बैठा रहा. घर में एक घंटे की समयावधि में बदमाशों ने सोने-चांदी के जेवर चुरा लिए. मकान में ऊपर व नीचे के छह कमरों के लॉक तोड़े और अलमारियों के लॉक को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
रिपोर्ट में दावा किया गया कि 35 ग्राम का सोने का मंगलसूत्र, 220 ग्राम की सोने की छह चुड़िया, 36 ग्राम सोने का लॉकेट व एक सोने की चेन, 20 ग्राम की सोने की आठ अंगूठिया, चांदी की पायल, 800 ग्राम चांदी का कंदोरा चोरी हो गया. इसी तरह उनके बेटे के कमरे में अलमारी में रखे एक लाख 70 हजार रुपए नकदी पर भी हाथ साफ कर दिया. इसके अलावा सभी कमरों में लेडिज व जेंट्स के कपड़े भी चुरा ले गए. इस तरह कुल 311 ग्राम सोने के जेवर चोरी हुए हैं, जिसकी बाजार कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा है. इसके अलावा चांदी के जेवर अलग हैं. दोनों युवक कट्टे व बैग में भरकर कपड़े व सोने चांदी के जेवर व नकदी लेकर पैदल ही निकल गए. चोरी की पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
पुलिस ने शुरू की जांच: घटना के बाद कांकरोली थाने से थाना प्रभारी सरोज मय जाब्ते के घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेते हुए तकनीकी व भौतिक तथ्यों के आधार पर जांच शुरू की. साथ ही शहर व आस पास के ग्रामीण क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधि के अन्य बदमाशों से भी पूछताछ शुरू कर दी गई है. कांकरोली थाने के सहायक उप निरीक्षक ओमसिंह ने बताया कि सुंदर कॉलोनी के सूने मकान में चोरी की रिपोर्ट आने पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.