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बंपर खरीदी से लौटी सराफा बाजार की रौनक, सोना 2 लाख और चांदी 3 लाख तक पहुंचने की संभावना

इंदौर सर्राफा बाजार में सभी तरह के आभूषणों की बिक्री में तेजी. प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स भी अब सोने-चांदी की कर रहे खरीदी. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Gold silver buying on rise indore
इंदौर सर्राफा बाजार की रौनक लौटी (Getty image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: देश भर में सोने-चांदी की खरीदी एक बार फिर सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में उभर कर आ रही है. केंद्रीय बैंकों के अलावा अब कई बड़े निवेशक सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं. मांग बढ़ने से सोना और चांदी की कीमत एक बार फिर अपने चरम पर है. सोने-चादी की बंपर खरीदी से इंदौर सर्राफा बाजार में भी रौनक लौट आई है.

इंदौर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी बताते हैं "भू-राजनीतिक तनाव और रिजर्व बैंक द्वारा सोने का स्टॉक करने के कारण सोने में फिर तेजी नजर आ रही है. सबसे ज्यादा ग्राहकी बुलियन में नजर आ रही है. इस समय प्रॉपर्टी में निवेश का सेक्टर बिल्कुल ठंडा पड़ा है. प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले इन्वेस्टर भी अब सोने-चांदी की खरीदी पर फोकस कर रहे हैं. इन हालातों में सोना का भाव दो लाख रुपये प्रति तोला और चांदी प्रति किलो तीन लाख तक पहुंच सकती है. क्योंकि जिन ग्राहकों ने पहले से तीन लाख रुपये प्रति किलो चांदी खरीद रखी है वह भी अपनी चांदी निकालना चाहते हैं."

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इंदौर सर्राफा बाजार की रौनक लौटी (ETV Bharat)

बाजार में सभी तरह के आभूषणों की हो रही बिक्री

उन्होंने बताया "आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में मंदी की धारणा बिल्कुल नजर नहीं आ रही है. विशेषज्ञ का कहना है कि सोना दो लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी तीन लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही इन दिनों लोकल ग्रहकी भी जबरदस्त देखने को मिल रही है. बाजार में सभी तरह के आभूषणों की बिक्री दिखने लगी है. बाजार में रौनक दौबार लौटेगी और आगे तेजी ही बनने की संभावना बन रही है."

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इंदौर सर्राफा बाजार (ETV Bharat)

ग्राहकों को बुलाने लगेगा फेस्टिवल

सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया इंदौर में फुटकर ग्राहकों को सराफा बाजार की खरीदी से जोड़ने के लिए बाजार में इस साल फेस्टिवल लगाने की तैयारी है. इस दौरान पूरे बाजार में ग्राहकों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा. वहीं बाजार की सड़कों पर सजावट की जाएगी और मुख्य द्वार पर तोरण लगाए जाएंगे. आजकल कई ज्वेलर्स अपने उत्पादों का विक्रय 1 से 2% कमी बताकर कर रहे हैं जबकि वास्तविकता कुछ और होती है.

सराफा में 100-100 साल पुरानी दुकानें हैं जो ग्राहकों के भरोसे पर ही चलती हैं. लेकिन कई बड़े ज्वेलर्स जो शोरूम खोल कर बैठे हैं वे सोने-चांदी की खरीदी में भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं.

चांदी दो लाख 25 हजार से दो लाख 41 हजार रुपये तक पहुंची

देश के अन्य बाजारों की तरह इंदौर सराफा बाजार में जो चांदी विगत दिनों दो लाख 25 हजार रुपये प्रति किलो बिक रही थी. इसकी कीमतें अब दो लाख 41 हजार रुपये हो चुकी है. इसी तरह एक तोले सोने की कीमत भी एक लाख 42 हजार से बढ़कर एक लाख 58 हजार हो चुकी है. सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक रक्षाबंधन के बाद अब क्योंकि लगातार त्यौहार का सीजन है ऐसे में खुदरा ग्राहको की आवक और बढ़ जााएगी.

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