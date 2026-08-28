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बंपर खरीदी से लौटी सराफा बाजार की रौनक, सोना 2 लाख और चांदी 3 लाख तक पहुंचने की संभावना

इंदौर: देश भर में सोने-चांदी की खरीदी एक बार फिर सबसे सुरक्षित निवेश के रूप में उभर कर आ रही है. केंद्रीय बैंकों के अलावा अब कई बड़े निवेशक सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं. मांग बढ़ने से सोना और चांदी की कीमत एक बार फिर अपने चरम पर है. सोने-चादी की बंपर खरीदी से इंदौर सर्राफा बाजार में भी रौनक लौट आई है.

इंदौर सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकुम सोनी बताते हैं "भू-राजनीतिक तनाव और रिजर्व बैंक द्वारा सोने का स्टॉक करने के कारण सोने में फिर तेजी नजर आ रही है. सबसे ज्यादा ग्राहकी बुलियन में नजर आ रही है. इस समय प्रॉपर्टी में निवेश का सेक्टर बिल्कुल ठंडा पड़ा है. प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले इन्वेस्टर भी अब सोने-चांदी की खरीदी पर फोकस कर रहे हैं. इन हालातों में सोना का भाव दो लाख रुपये प्रति तोला और चांदी प्रति किलो तीन लाख तक पहुंच सकती है. क्योंकि जिन ग्राहकों ने पहले से तीन लाख रुपये प्रति किलो चांदी खरीद रखी है वह भी अपनी चांदी निकालना चाहते हैं."

इंदौर सर्राफा बाजार की रौनक लौटी (ETV Bharat)

बाजार में सभी तरह के आभूषणों की हो रही बिक्री

उन्होंने बताया "आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में मंदी की धारणा बिल्कुल नजर नहीं आ रही है. विशेषज्ञ का कहना है कि सोना दो लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी तीन लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. साथ ही इन दिनों लोकल ग्रहकी भी जबरदस्त देखने को मिल रही है. बाजार में सभी तरह के आभूषणों की बिक्री दिखने लगी है. बाजार में रौनक दौबार लौटेगी और आगे तेजी ही बनने की संभावना बन रही है."