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धमतरी में चाकू की नोक पर सोने का लॉकेट लूटा, 3 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि यह मामला 16 अगस्त का है. मौरीकला निवासी गौतम नागरची अपनी पत्नी के साथ बठेना अस्पताल गए थे. अस्पताल से लौटने के बाद वह अपनी साली के लिए खाना लेकर दोबारा बठेना अस्पताल जा रहे थे. इसी दौरान रत्नाबांधा शराब दुकान के पास बाइक सवार तीन युवकों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया.

धमतरी: चाकू की नोक पर सोने का लॉकेट लूटने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने का लॉकेट, वारदात में इस्तेमाल चाकू और मोटरसाइकिल बरामद की है.

धमतरी में लूट का खुलासा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई

आरोपियों ने सब्जी काटने वाले चाकू का डर दिखाया और उनके गले में पहना सोने का लॉकेट लूटकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 309(4) बीएनएस में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की.

गिरफ्त में आरोपी

पुलिस को सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध युवक आमातालाब रोड स्थित यादव भवन के पास लूट का सोने का लॉकेट बेचने के लिए घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया. प्रार्थी ने तीनों आरोपियों की पहचान की.

सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लगातार संदिग्धों की पतासाजी की. मुखबिर से मिली महत्वपूर्ण सूचना और पीड़ित की शिनाख्त के आधार पर तीनों आरोपियों तक पुलिस जल्द पहुंचने में सफल रही. आरोपियों से लूट का लॉकेट, चाकू और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

रत्नाबांधा चौक के पास एक युवक को तीन लड़कों ने धारदार हथियार देकर धमकी दी, पैसे की मांग की और सोने का लॉकेट छीन कर फरार हो गए. तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और सोने का लॉकेट भी बरामद किया गया है-अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीलमणी विश्वकर्मा उर्फ विक्कु, उम्र 20 वर्ष, निवासी हटकेशर धमतरी, चेतन नेताम उर्फ आदित्य नेताम, उम्र 22 वर्ष, निवासी पंचवटी कॉलोनी अटल आवास धमतरी और खिलावन साहू उर्फ बदे, उम्र 20 वर्ष, निवासी लोहरसी थाना अर्जुनी जिला धमतरी के रूप में हुई है. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.