लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान में लावारिस मिले दो पैकेट, एक करोड़ 95 लाख का सोना बरामद

कस्टम अधिकारी ने बताया कि बीते गुरुवार को एक विमान में दो पैकेट में लावारिस हालत में सोना बरामद हुआ है.

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर)
चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर) (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 10:12 PM IST

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए विमान में लावारिस मिले दो पैकेट के अंदर लगभग 1 किलो 267 ग्राम सोना बरामद हुआ. सुरक्षाकर्मियों ने बरामद सोने को कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है. कस्टम विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है.

कस्टम अधिकारी मयंक शर्मा ने बताया कि बीते गुरुवार को सऊदी अरब से आए एक विमान में दो पैकेट में लावारिस हालत में सोना बरामद हुआ है. कस्टम विभाग ने जांच पड़ताल की. बरामद सोने का कुल वजन 1267.600 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ 95 लाख के करीब है. बरामद सोने को कस्टम एक्ट की धारा के तहत सीज कर दिया गया है. यह सोना कौन लेकर आया था तथा इसके तार कहां जुड़े हुए हैं, इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है.

बीती 5 फरवरी को सऊदी अरब से रात 2:00 बजे एक फ्लाइट लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची थी. विमान की साफ-सफाई की जा रही थी. इसी दौरान सफाईकर्मी को विमान की एक सीट पर दो पैकेट मिले. सफाईकर्मी ने जिसकी सूचना एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को दी. सुरक्षा कर्मियों ने दोनों पैकेट की जांच की तो उसमें पेस्ट के रूप में सोना दिखा. एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बरामद सोने को कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया. बरामद सोने का वजन लगभग 1267.600 ग्राम है. जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 1 करोड़ 95 लाख 71 हजार 743 बताई जा रही है.

