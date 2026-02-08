ETV Bharat / state

लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान में लावारिस मिले दो पैकेट, एक करोड़ 95 लाख का सोना बरामद

चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए विमान में लावारिस मिले दो पैकेट के अंदर लगभग 1 किलो 267 ग्राम सोना बरामद हुआ. सुरक्षाकर्मियों ने बरामद सोने को कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है. कस्टम विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है. कस्टम अधिकारी मयंक शर्मा ने बताया कि बीते गुरुवार को सऊदी अरब से आए एक विमान में दो पैकेट में लावारिस हालत में सोना बरामद हुआ है. कस्टम विभाग ने जांच पड़ताल की. बरामद सोने का कुल वजन 1267.600 ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत एक करोड़ 95 लाख के करीब है. बरामद सोने को कस्टम एक्ट की धारा के तहत सीज कर दिया गया है. यह सोना कौन लेकर आया था तथा इसके तार कहां जुड़े हुए हैं, इस बात की जांच पड़ताल की जा रही है.



