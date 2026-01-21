ETV Bharat / state

सोना चांदी आज का भाव: चांदी प्रति किलोग्राम 3 लाख 40 हजार, सोना 10 ग्राम हुआ 1 लाख 50 हजार

सोना चांदी आज का भाव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

चांदी 3 लाख के पार (ETV Bharat Chhattisgarh)

सराफा कारोबारी बताते हैं कि एक साल के दौरान चांदी के दाम में लगभग 70% की वृद्धि हुई है. चांदी के दाम बढ़ने की वजह से जो ग्राहक 100 ग्राम के चांदी के पायल लेते थे. वह 30 ग्राम के चांदी के पायल खरीद रहे हैं. भारतीय महिलाओं में सोने और चांदी का आकर्षण है वह पीढ़ियों से चला आ रहा है और आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा. सोने और चांदी की खरीदी का हल्का-फुल्का विकल्प बदल सकता है, लेकिन बंद नहीं हो सकता.

सोना चांदी का रेट बढ़ने का कारण सराफा कारोबारी से जानिए (ETV Bharat Chhattisgarh)

सराफा कारोबारी लक्ष्मी नारायण लाहोटी ने बताया लगातार चांदी का उपयोग बहुत सारी चीजों में हो रहा है. चांदी का उपयोग सोलर पैनल बनाने में, आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ ही ई व्हीकल में टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर में इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार चांदी के दाम बढ़ रहे हैं.

रायपुर: पूरे देश में सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं. बावजूद इसके लोग अपने बजट के आधार पर सोने और चांदी की खरीदी कर रहे हैं. सुरक्षित निवेश के साथ ही शादी विवाह के सीजन में सोना और चांदी की डिमांड रहने के साथ ही अब चांदी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सोलर पैनल और आयुर्वेदिक दवाइयां में हो रहा है, जिसकी वजह से भी लगातार चांदी उछाल पर है. पिछले 15 दिनों की बात करें तो प्रति किलोग्राम चांदी के दाम में 57 हजार 600 रुपए की वृद्धि हुई है. इसी तरह प्रति 10 ग्राम सोने की बात करें तो सोने में 9 हजार 500 रुपए का इजाफा हुआ है. आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम में और भी इजाफा होने की संभावना है.

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने बताया "अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के साथ ही यूरोपीय देशों पर टैरिफ वॉर लगा रहा है. वह भी सोने चांदी के दाम बढ़ने का मुख्य कारण है. इसके साथ ही चांदी की फिजिकल कमी पूरे विश्व में हो चुकी है. सोना और चांदी सुरक्षित निवेश होने की बात आती है और जब-जब विश्व और देश में तनाव की स्थिति होती है तब व्यक्ति सोने और चांदी को सुरक्षित निवेश के हिसाब से निवेश करते हैं.

रेट ज्यादा होने के बाद भी शादी ब्याह का सीजन के कारण ग्राहकी (ETV Bharat Chhattisgarh)

हरख मालू कहते हैं कि चांदी की फिजिकल कमी है. इसलिए चांदी के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं. शादी ब्याह में भी सोने और चांदी की डिमांड रहती है, लेकिन लोग ज्यादा ना खरीद के कम खरीदी करते हैं. लोग अपने बजट के आधार पर सोने और चांदी की खरीदी कर रहे हैं. सोने और चांदी की लाइटवेट ज्वेलरी की खरीदी ज्यादा हो रही है. लेकिन शादी ब्याह को देखते हुए हैवीवेट ज्वेलरी भी दुकानों में उपलब्ध है."

सोना 10 ग्राम डेढ़ लाख के पार (ETV Bharat Chhattisgarh)

6 जनवरी से 20 जनवरी तक सोने और चांदी के दाम

6 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 141500 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 255600 रुपए

7 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 140600 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 249000 रुपए

8 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 139800 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 238000 रुपए

9 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 142600 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 256200 रुपए

12 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 145400 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 268000 रुपए

13 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 145400 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 277600 रुपए

15 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 146600 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 290350 रुपए

16 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 145000 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 284500 रुपए

19 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 148000 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 301300 रुपए

20 जनवरी को प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 151000 रुपए चांदी प्रति किलोग्राम 313200 रुपए