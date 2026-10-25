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आप मिस तो नहीं कर रहे गोल्ड खरीदने का सही मौका? कीमतों में आई गिरावट, सर्राफा व्यापारियों ने बताया कैसे करें निवेश?

पंचकूला: त्योहारों के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रहता है. सोने के रेट बीते कई दिन से लगातार ढलान की ओर हैं. नतीजतन लोगों ने आभूषणों की खरीदारी के लिए बाजारों की ओर रूझान बढ़ाया है. हालांकि, जनवरी 2026 से सोने-चांदी की कीमतों में अचानक भारी उछाल आने के कारण नए खरीदारों ने बाजारों से दूरी बना ली थी, लेकिन अक्टूबर में सोने की कीमतों में गिरावट से सर्राफा कारोबारियों में बिजनेस अच्छा होने की उम्मीद जगी है.

सोने की कीमत गिरी, बाजार में रौनक: सोने की कीमत गिरने से आम लोग शादियों, त्योहारों और निवेश के नजरिए से खरीदारी को बाजारों में पहुंच रहे हैं. ईटीवी भारत ने चंडीगढ़ ज्वैलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व अन्य सर्राफा कारोबारियों से बातचीत कर जाना कि ये मौका खरीदारी के लिए अच्छा है या कीमतों में गिरावट आगे भी जारी रह सकती है.

आकर्षक बनी सोने की कीमतें: सर्राफा व्यापारी नीरज ने बताया कि सोने की कीमत भविष्य में लगातार नीचे जाएंगी, ये अनुमान लगाना सही नहीं रहता, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार सोने की कीमतें आकर्षक हो चुकी हैं. जिन किन्हीं के पास भी सोने की खरीद के लिए अलग पैसे हैं, उन्हें 40-50 व 60 प्रतिशत हिस्सा सोने में डिप के तौर पर निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि सोने की कीमत में जब दोबारा उछाल आएगा तो काबू नहीं आ सकेगा, जिस पछतावे से बचाव के लिए उक्त प्रतिशत खरीदारी करनी चाहिए.

मौजूदा समय में काफी कर्ज होने के चलते अमेरिका ने ब्याज दरें बढ़ा दी. इससे दुनिया भर में स्टॉक मार्केट, गोल्ड मार्केट, कमॉडिटिज और मेट्लस की कीमतें गिर जाती हैं. अमेरिका ने बीते सप्ताह 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाया था जिससे भारत के बाजार पर भी असर पड़ा. -जेजे निक्का, सर्राफा व्यापारी

सर्राफा कारोबार की चाल इन कारणों पर निर्भर: चंडीगढ़ की सबसे बड़ी सेक्टर-22 स्थित ज्वैलर मार्केट के सर्राफा कारोबारी जेजे निक्का मल डायमंडस के मालिक नीरज ने कीमतों के उतार-चढ़ाव को कई कारणों से स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि जब कभी सोने की कीमत किसी दर तक पहुंच जाती है, तो वही स्थिति दोबारा आने में समय नहीं लगता, लेकिन जहां इस साल सोने की कीमत एक लाख 75-80 हजार तक पहुंचने के बाद नीचे आई है, जो स्थिति करेक्शन के नाम से जानी जाती है. इसके लिए कई कारण निर्भर करते हैं, जैसे- वैश्विक स्तर पर राजनीतिक मतभेद (संकट), मिडिल ईस्ट में तेल आपूर्ति बाधित होना और देशों के बीच युद्ध की स्थिति का बरकरार रहना. इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की स्थिति पर काफी कुछ निर्भर करता है.

दुनिया डॉलर से अलग जाकर वैकल्पिक करेंसी की तलाश में है. अधिकांश सेंट्रल बैंक भी डॉलर से बाहर वैकल्पिक करेंसी की ओर रूख करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी विकल्प मौजूद नहीं होने से पारंपरिक गोल्ड में निवेश बढ़ सकता है. भारत समेत विदेशी बैंक सोने में निवेश बढ़ा रहे हैं. ये प्रक्रिया लगातार जारी है, जो आगे बढ़ सकती है. सोना मौजूदा स्थिति से दो-चार प्रतिशत और नीचे आ सकता है, लेकिन सतर्कता जरूरी है. फिलहाल खरीदारी का अच्छा मौका है.- नीरज, सर्राफा व्यापारी

चांदी की यूटिलिटी दोगुनी: नीरज ने बताया कि चांदी की यूटिलिटी इंडस्ट्रियल और मॉनिटरी होने से दोगुनी है. इस कारण चांदी की कमी लगातार बनी रहती है. उन्होंने कहा कि हमेशा देखा गया है कि यदि सोना दो-चार प्रतिशत नीचे आता है तो चांदी आठ-दस प्रतिशत नीचे आती है और कीमतों का उछाल भी इसी तर्ज पर बनता है. उन्होंने कहा कि सोने-चांदी के बाजार के लिए लॉन्ग टर्म (5-10 वर्ष) के अनुसार सोचना सही है, विशेष तौर पर चांदी की खरीदारी के लिए, जो बेहतर फैसला हो सकता है. चांदी की कीमतों में तेजी से हैरान करने वाला उतार-चढ़ाव होने के कारण बाजार की रफ्तार पर काफी असर पड़ा है.

गोल्ड की कीमत में गिरावट (ETV Bharat)

दिवाली के बाद कीमतों में उछाल: सर्राफा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोल्ड ट्रेड में कीमतों में कमी आने में समय लगता है, लेकिन कीमतें बढ़ने में समय नहीं लगता. नतीजतन मौजूदा समय खरीदारी को अच्छा है. उन्होंने मौजूदा रेट को बताते हुए कहा कि 22 कैरेट का रेट 1,33,600 रुपये है, जो पहले के मुकाबले काफी कम है. पहले की बिकवाली के मुकाबले 24 कैरेट का रेट भी काफी कम आ चुका है. उन्होंने कहा कि गोल्ड ट्रेड में भविष्य की स्थिति के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल रहता है, लेकिन दिवाली के बाद कीमतों में दोबारा उछाल आने की संभावना है, क्योंकि बीते करीब चार वर्षों से दिवाली के आसपास कीमतें कम रहती हैं. जबकि दिवाली के बाद कीमतों में उछाल आ जाता है.

लॉन्ग टर्म निवेश से फायदा और 9 कैरेट के आभूषण: सर्राफा कारोबारी गौरव ने कहा कि सोने की खरीद के लिए मौजूदा समय बहुत अच्छा है, क्योंकि तीस प्रतिशत की कमी आ चुकी है. भले ही कीमतों में दो-चार प्रतिशत करेक्शन आ जाए लेकिन अभी गोल्ड की खरीदारी करना उचित है. उन्होंने कीमतों के अनुसार आभूषण दिखाते हुए बताया कि आम और खास, सभी के लिए बाजार में गोल्ड आइटम मौजूद हैं. हर कोई अपने बजट के और अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर सकता है. यहां उन्होंने बताया कि बाजार में वह 18 कैरेट और 9 कैरेट चुड़ियां भी ला रहे हैं. उन्होंने सोने के बाजार में लॉन्ग टर्म निवेश के लिहाज से काफी फायदा बताया.

लंबी अवधि के निवेशकों के लिए कम कीमत पर सोना (गोल्ड ईटीएफ या डिजिटल गोल्ड) खरीदने का बढ़िया अवसर होता है, जिससे वे अपनी निवेश राशि धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं.

कीमतें घटने से खुदरा बाजार में ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ती है, जिससे आभूषणों की बिक्री में तेजी आती है.

यदि किसी ने सोना गिरवी रखकर लोन लिया है, तो सोने के दाम घटने पर बैंक या वित्तीय संस्थान सोने का नया मूल्यांकन कम करते हैं, जिससे पात्र ऋण राशि घट जाती है.

जिन लोगों ने ऊंची कीमतों पर सोना खरीदा है, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू अस्थायी रूप से कम हो जाती है.

सोने की कीमतों में गिरावट अमूमन मजबूत डॉलर, बढ़ती ब्याज दरों या वैश्विक आर्थिक दबाव को सांकेतिक करती हैं, जो व्यावसायिक क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं.



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