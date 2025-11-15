ETV Bharat / state

धमतरी में 1000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार

धमतरी : बाल दिवस के अवसर पर आयुष विभाग जिला धमतरी ने शुक्रवार को स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया. 16 वर्ष तक के लगभग 1000 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया. इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गीत संगीत प्रस्तुत किए. महापौर रामू रोहरा ने सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं.

महापौर भी कार्यक्रम में शामिल हुए: महापौर रामू रोहरा ने कहा कि स्वर्ण प्राशन एक प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है. यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, बुद्धि और स्मरण शक्ति में सुधार, पाचन शक्ति के संतुलन, मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक है. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के इन लाभों का एहसास बच्चों को बड़े होने पर अधिक गहराई से होगा और यह समझ में आएगा कि आयुर्वेद कितनी प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है.