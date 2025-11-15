धमतरी में 1000 बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार
बच्चों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में आयुर्वेद का वरदान थीम पर यह कार्यक्रम हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2025 at 2:00 PM IST
धमतरी : बाल दिवस के अवसर पर आयुष विभाग जिला धमतरी ने शुक्रवार को स्वर्ण प्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया. 16 वर्ष तक के लगभग 1000 बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराया गया. इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गीत संगीत प्रस्तुत किए. महापौर रामू रोहरा ने सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं.
महापौर भी कार्यक्रम में शामिल हुए: महापौर रामू रोहरा ने कहा कि स्वर्ण प्राशन एक प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है. यह बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, बुद्धि और स्मरण शक्ति में सुधार, पाचन शक्ति के संतुलन, मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक है. उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के इन लाभों का एहसास बच्चों को बड़े होने पर अधिक गहराई से होगा और यह समझ में आएगा कि आयुर्वेद कितनी प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है.
आयुष विभाग को दी बधाई: महापौर रामू रोहरा ने आयुष विभाग को भी बधाई दी. उन्होंने जिले में ऐसे और शिविर आयोजित करने के लिए 1 लाख रुपये की घोषणा की ताकि अधिक से अधिक बच्चों को स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक सेवाओं का लाभ मिल सके.
स्वर्ण प्राशन का महत्व: वहीं डॉ. पचौरी ने स्वर्ण प्राशन का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि स्वर्ण प्राशन में शुद्ध स्वर्ण के साथ गोघृत, शहद, अश्वगंधा, ब्राह्मी, वचा, गिलोय और शंखपुष्पी जैसी औषधियों का उपयोग किया जाता है. यह पूर्णतः सुरक्षित है. यह बच्चों को सर्दी-जुकाम और मौसमी बीमारियों से बचाने में कारगर सिद्ध होता है.