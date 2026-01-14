बालाजी मंदिर से सोने की परत चढ़ा कलश चोरी, विरोध में बंद रहे बानसेन के बाजार, धरना जारी
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार कलश पर 60 ग्राम सोने की परत थी. इसकी अनुमानित मूल्य 10 से 12 लाख रुपए है.
Published : January 14, 2026 at 4:14 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के भदेसर थाना क्षेत्र के बानसेन कस्बे में स्थित बालाजी मंदिर के शिखर से सोने की परत चढ़ा कलश चोरी हो गया है. इससे कस्बे के लोगों में रोष फैल गया. समस्त ग्रामीणों एवं व्यापार मंडल के आह्वान पर कस्बे के बाजार बंद हो गए. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण प्रदर्शन पर अड़े रहे. धरना जारी है और बाजार बंद हैं. चोरी हुए सोने के कलश का मूल्य करीब 10 से 12 लाख रुपए बताया जा रहा है. भदेसर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया ने बताया कि बालाजी मंदिर, बानसेन के वर्तमान पुजारी नारायण नाथ एवं पूर्व पुजारी भैरू नाथ ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार बानसेन की हनुमान गली में स्थित बालाजी मंदिर के शिखर से अज्ञात व्यक्ति ने कलश चुरा लिया. इसकी सूचना बुधवार सुबह मिली, जिसके बाद भदेसर थाना पुलिस को सूचित किया गया. धार्मिक स्थल पर हुई इस चोरी से ग्रामीणों में गहरा रोष है. रिपोर्ट में बताया गया कि कलश पर करीब 60 ग्राम सोने की परत चढ़ी हुई थी और इसका अनुमानित मूल्य 10 से 12 लाख रुपए है. पुलिस ने पुजारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. थानाधिकारी मेनारिया ने बताया कि पुलिस ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रही है. इधर, कस्बे में ग्राम पंचायत प्रशासक कन्हैया वैष्णव सहित कई ग्रामीण धरने पर पहुंचे और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
बाजार बंद, एसडीएम को ज्ञापन: बानसेन कस्बे के नारायण लाल लड्ढा ने बताया कि ग्रामीणों को चोरी की जानकारी मिलते ही बाजार बंद करने का आह्वान कर दिया गया. मामले की सूचना पर भदेसर उपखंड अधिकारी, भदेसर पुलिस उप अधीक्षक विनोद कुमार एवं भदेसर थानाधिकारी विनोद मेनारिया सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची. यहां ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. इसमें बताया गया कि कस्बे में करीब एक वर्ष से चोरों का आतंक है और चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं. इसे लेकर पहले भी थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. रात में अज्ञात व्यक्तियों ने मंदिर के शिखर से कलश चुरा लिया. ज्ञापन में इस चोरी का खुलासा करने की मांग की गई है. कस्बे के कई ग्रामीणों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
पुलिस चौकी खोलने की मांग: कस्बे के निवासी प्रदीप लड्ढा ने बताया कि बानसेन कस्बा उदयपुर-चित्तौड़गढ़ सिक्सलेन पर स्थित है और काफी बड़ा है. हाईवे पर स्थित होने के कारण यहां हादसों सहित कई अन्य घटनाएं भी होती रहती हैं. यहां लंबे समय से पुलिस चौकी खोलने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है. पुलिस थाना भी काफी दूरी पर है, जिससे छोटे-बड़े मामलों में भी लोगों को अनावश्यक लंबा चक्कर काटना पड़ता है. ऐसे में यहां शीघ्र पुलिस चौकी खोले जाने की मांग की गई है.