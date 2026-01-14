ETV Bharat / state

बालाजी मंदिर से सोने की परत चढ़ा कलश चोरी, विरोध में बंद रहे बानसेन के बाजार, धरना जारी

ग्रामीणों को समझाइश करती पुलिस ( ETV Bharat Chittorgarh )