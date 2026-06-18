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बैंक ऑफ इंडिया लॉकर से सोना गायब, पुलिस ने तीन कर्मचारियों को किया गिरफ्तार

गोल्ड गबन के मामले में बैंक मैनेजर समेत तीन अधिकारी गिरफ्तार, करोडों का सोना गायब

बैंक ऑफ इंडिया लॉकर से सोना गायब
बैंक ऑफ इंडिया लॉकर से सोना गायब (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:47 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से करोड़ों रुपये के गोल्ड चोरी मामले में बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक और क्रेडिट अधिकारी समेत तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से गोल्ड की कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है. इस मामले में कुछ अन्य लोगों की भी जांच की जा रही है.

एसएसपी आदित्य लांग्हे के मुताबिक मामला अरांव थाना क्षेत्र के गांव भरौल स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का है. जहां के उच्च अधिकारियों ने थाने में मामला दर्ज कराकर बताया था कि एक कर्मचारी जिसके पास गोल्ड रखने की तिजोरी की चाबी रहती है, पिछले कुछ दिनों से वह लापता है.

एसएसपी आदित्य लांग्हे (VIDEO Credit; ETV Bharat)

मामले के बाद जब बैंक के उच्चाधिकारियों के निर्देश पर डुप्लीकेट चाबी से लॉकर को खोला गया और मिलान कराया गया तो 96 पैकेट सोना गायब थे, जो गोल्ड लोन या फिर सुरक्षा कारणों से बैंक की तिजोरी में रखा गया था. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गोल्ड कितना है और उसकी कीमत क्या है.

करोडों रुपये कीमत के इस गोल्ड के गायब होने से बैंक कर्मचारियों में हड़कंप है. इस मामले में बैंक के आंचलिक कार्यालय के मुख्य प्रबंधक आदित्य प्रताप सिंह ने बैंक के क्रेडिट अधिकारी दिलीप कुमार, नरेश कुमार और बैंक के तत्कालीन मैनेजर संदीप यादव के खिलाफ विभिन्न सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कराया गया है.

एसएसपी ने बताया कि इस मामले में बैंक के तीन अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. इस मामले में अन्य जिन लोगों के नाम प्रकाश में आएंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी.

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