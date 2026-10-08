ETV Bharat / state

पिता की आंखों के सामने स्वर्ण कारोबारी को मारी 2 गोली, आभूषणों से भरा बैग लेकर अपराधी फरार

स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली ( सांकेतिक तस्वीर )

स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली