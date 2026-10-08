पिता की आंखों के सामने स्वर्ण कारोबारी को मारी 2 गोली, आभूषणों से भरा बैग लेकर अपराधी फरार
बिहार के मोतिहारी में अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को लूटपाट के दौरान गोली मार दी. फिलहाल उनका इलाज जारी है. रिपोर्ट- रोहित राज
Published : October 8, 2026 at 12:15 PM IST
मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. चकिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है. अपराधियों ने व्यवसायी को दो गोली मारी और उसके पास मौजूद सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए.
स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली
पूरी वारदात चकिया थाना क्षेत्र के बासघाट के समीप की बताई जा रही है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. गोली लगने से घायल स्वर्ण व्यवसायी को आनन-फानन में इलाज के लिए मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.
बाइक सवार अपराधियों ने मारी दो गोली
घायल स्वर्ण व्यवसायी की पहचान बासघाट निवासी अवध किशोर साह के 28 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सुजीत कुमार स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हैं और आभूषण लेकर जा रहे थे. इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया.
आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार
मिली जानकारी के अनुसार, बदमाशों ने पहले व्यवसायी को रोका और इसके बाद उन पर गोली चला दी. अपराधियों की गोली से सुजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. इसके बाद बदमाश उनके पास मौजूद आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. लूटे गए सामान में करीब 300 ग्राम सोने के आभूषण और 4 किलो चांदी के आभूषण बताए जा रहे हैं.
"दुकान बंद करके घर जा रहे थे तब हवाई फायरिंग करके हमको पकड़ लिया. पिस्टत सटाकर आभूषण से भरा बैग मांगा.मेरे पापा ने देखा तो चिल्लाने लगे. इसी दौरान आधा से एक मिनट के अंदर गोली मार दिया और बैग लेकर भाग गया. "- सुजीत कुमार,घायल स्वर्ण व्यवसायी
स्वर्ण कारोबारियों में खौफ
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर इसकी चर्चा शुरू हो गई और स्वर्ण कारोबारियों में दहशत का माहौल है. अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करना है. जिस तरह से बाइक सवार अपराधियों ने दिनदहाड़े एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर लाखों रुपये के आभूषण लूट लिए, उससे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
जांच में जुटी पुलिस
फिलहाल घायल व्यवसायी का इलाज मोतिहारी के रहमानिया अस्पताल में चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वारदात में कितने अपराधी शामिल थे और वे किस दिशा में फरार हुए. चकिया डीएसपी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि स्वर्ण व्यवसायी सुजीत कुमार को गोली मारकर आभूषण से भरा बैग लूटने की सूचना मिली है.
"घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. घायल व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. जल्द ही इस घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- शैलेंद्र कुमार,चकिया डीएसपी
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