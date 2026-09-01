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बेतिया में स्वर्ण व्यवसायी को बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर हालत में GMCH में भर्ती

बेतिया में अपराधियों ने घात लगाकर स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग कर दी. पीड़ित जीएमसीएच में गंभीर हालत में भर्ती. रिपोर्ट- जितेन्द्र गुप्ता

Bettiah Gold Merchant Shot
बेतिया स्वर्ण व्यवसायी पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2026 at 8:46 AM IST

2 Min Read
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बेतिया: बिहार के बेतिया जिले से सोमवार की देर शाम एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आई है. सिरिसिया थाना क्षेत्र के गरभुआ गांव निवासी स्वर्ण व्यवसायी गोविंदा साह पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी. गोली सीधे उनके सीने में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है.

बदमाशों ने सीने में मारी गोली: जानकारी के अनुसार, गोविंदा साह मनुआपुल स्थित अपनी सोने-चांदी की दुकान बंद कर बाइक से घर लौट रहे थे. रास्ते में घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाकर फायरिंग कर दी. सीने में गोली लगते ही वे सड़क पर गिर पड़े. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे.

व्यवसायी की हालत गंभीर: स्थानीय लोगों और परिजनों ने घायल व्यवसायी को तुरंत बेतिया के जीएमसीएच में पहुंचाया. अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका इलाज शुरू कर दिया है. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास छानबीन के साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. अपराधियों की संख्या और उनकी पहचान का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

क्या कहती है पुलिस?: पुलिस पुरानी रंजिश, लूट की कोशिश या अन्य आपराधिक कारणों समेत कई पहलुओं पर जांच कर रही है. फिलहाल हमले का सटीक मकसद स्पष्ट नहीं हो सका है. बेतिया सदर एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है.

"मामले की जांच की जा रही हैं। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."-अजीत कुमार, सदर एसडीपीओ, बेतिया

दोषियों की जल्द होगी गिरफ्तारी: एसडीपीओ के अनुसार, जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है. पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का दावा कर रही है.

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