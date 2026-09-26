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दो दिन पहले जीता था सीबीएसई नेशनल रोप स्कीपिंग में गोल्ड, गाजियाबाद में 12वीं मंजिल से गिरकर छात्रा की मौत

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित राज नगर रेजिडेंसी सोसायटी में शुक्रवार रात 14 वर्षीय छात्रा की 12वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वह संजय नगर स्थित डीडीपीएस स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा थी. हाल ही में महाराष्ट्र के शिर्डी में आयोजित सीबीएसई नेशनल रोप स्किपिंग चैंपियनशिप में छात्रा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था. छात्रा की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, राजनगर रेजिडेंसी के टावर जी में 12वें फ्लोर पर सुरेश चंद्र का फ्लैट है. सुरेश चंद्र मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इसी फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते हैं. जब हादसा हुआ तब फ्लैट में सुरेश चंद्र की छोटी बेटी, पत्नी और दादा-दादी भी मौजूद थे. रात करीब 9:00 बजे छात्रा बालकनी में सूखने के लिए डाले गए कपड़े उतारने के लिए गई थी. आशंका है कि कपड़े सुखाने के दौरान छात्रा का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई.

छात्रा के नीचे गिरते ही तेज धमक हुई. जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया. छात्रा शिक्षा के साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव थी.