तेलंगाना के मंदिर में लूट का सोना शामली से बरामद, आरोपी गिरफ्तार, सरगना का 10 दिन पहले हुआ था एनकाउंटर

पुलिस ने आरोपी उस्मान को गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : तेलंगाना के एक मंदिर में हुई लाखों की चोरी का माल पुलिस ने बरामद किया है. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. आरोपी के पास से करीब 26 तोला सोने का आभूषण और तीन लाख रुपए बरामद किया गया है. 26 तोला सोने की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है. घटना में शामिल 50 हजार का इनामी समयदीन 10 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था. पकड़ा गया आरोपी उस्मान कांधला के मुस्तफाबाद का रहने वाला है और मृतक समयदीन का जीजा है. एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, करीब 10 दिन पहले शामली की कांधला पुलिस की हिस्ट्रीशीटर समयदीन से मुठभेड़ हुई थी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में समयदीन घायल हो गया था. अस्पताल ले जाते समय समयदीन ने तेलंगाना में एक बड़ी लूट के बारे में जानकारी दी थी. इलाज के दौरान समयदीन की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस समयदीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी थी. पुलिस ने किया मामले का खुलासा. (Video Credit; ETV Bharat) समयदीन दोस्त के साथ गया था तेलंगाना : सर्विलांस टीम की मदद से कांधला पुलिस ने तेलंगाना पुलिस से बात की. पता चला वहां तीन बड़ी घटनाएं हुई थीं. एक मंदिर में पुजारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. बदमाश काफी ज्वैलरी लूटकर ले गए थे. तेलंगाना पुलिस को शामली बुलाया गया. जांच पड़ताल में पता चला कि इनामी बदमाश समयदीन उर्फ सामा एक सप्ताह पहले अपने साथी समसू के साथ तेलंगाना गया था.