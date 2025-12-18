तेलंगाना के मंदिर में लूट का सोना शामली से बरामद, आरोपी गिरफ्तार, सरगना का 10 दिन पहले हुआ था एनकाउंटर
पकड़ा गया आरोपी उस्मान मृतक इनामी बदमाश समयदीन का जीजा है. पुलिस फरार आरोपी समसू की तलाश कर रही है.
शामली : तेलंगाना के एक मंदिर में हुई लाखों की चोरी का माल पुलिस ने बरामद किया है. मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है. आरोपी के पास से करीब 26 तोला सोने का आभूषण और तीन लाख रुपए बरामद किया गया है. 26 तोला सोने की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है. घटना में शामिल 50 हजार का इनामी समयदीन 10 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था. पकड़ा गया आरोपी उस्मान कांधला के मुस्तफाबाद का रहने वाला है और मृतक समयदीन का जीजा है.
एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, करीब 10 दिन पहले शामली की कांधला पुलिस की हिस्ट्रीशीटर समयदीन से मुठभेड़ हुई थी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में समयदीन घायल हो गया था. अस्पताल ले जाते समय समयदीन ने तेलंगाना में एक बड़ी लूट के बारे में जानकारी दी थी. इलाज के दौरान समयदीन की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस समयदीन के नेटवर्क को खंगालने में जुटी थी.
समयदीन दोस्त के साथ गया था तेलंगाना : सर्विलांस टीम की मदद से कांधला पुलिस ने तेलंगाना पुलिस से बात की. पता चला वहां तीन बड़ी घटनाएं हुई थीं. एक मंदिर में पुजारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. बदमाश काफी ज्वैलरी लूटकर ले गए थे. तेलंगाना पुलिस को शामली बुलाया गया. जांच पड़ताल में पता चला कि इनामी बदमाश समयदीन उर्फ सामा एक सप्ताह पहले अपने साथी समसू के साथ तेलंगाना गया था.
मंदिर में की थी लूट : समसू सहारनपुर के थाना गंगोह का रहने वाला है और हिस्ट्रीशीटर है. अभी फरार चल रहा है. तेलंगाना के कुरनूल के थाना कलवाकुर्ती में दोनों बदमाशों ने एक मंदिर में लूट की घटना को अंजाम दिया था. समयदीन तेलंगाना से शामली वापस आ गया. ज्वेलरी और पैसे अपने जीता उस्मान को दे दिया. इस बीच बदमाश समयदीन का पुलिस से एनकाउंटर हो गया, जिसमें वह मारा गया.
सीडीआर से पकड़ा गया आरोपी : इसके बाद पुलिस समयदीन के नेटवर्क को खंगालने में लगी थी. समयदीन के मोबाइल की सीडीआर (कॉल डिटेल रिपोर्ट) निकाली तो उस्मान का नंबर मिला. समयदीन से सबसे ज्यादा फोन उस्मान के नंबर पर की थी. पुलिस ने सीडीआर के जरिए उस्मान को गिरफ्तार कर लिया.
जीजा को दिया था लूट का माल : पकड़े गए आरोपी उस्मान ने बताया, बीती आठ दिसंबर को समयदीन ने फोन करके करनाल हरियाणा बॉर्डर पर मुझे बुलाया था. समयदीन ने गहने और नकदी देकर घर ले जाने को कहा था. बोला था की कुछ दिन बाद वह उससे यह माल ले जाएगा. मैंने गहने और नकदी को अपने घर में छिपा दिया था.
एसपी शामली नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, उस्मान अपने साले समयदीन के चोरी किए हुए सामान को ठिकाने लगाने का काम करता था. समयदीन लूट और चोरी का माल उस्मान को देता था, फिर उस्मान माल को बेचता था. आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
