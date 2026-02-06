ETV Bharat / state

PNB में करोड़ों का गोल्ड लोन घोटाला: पूर्व ब्रांच मैनेजर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, बैंक में डकैती का प्लान

झुंझुनू: जिले के नवलगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में हुए करोड़ों के फर्जी गोल्ड लोन घोटाले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व शाखा प्रबंधक अमित जांगिड़ और बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट संतोष सैनी को गिरफ्तार कर लिया है. अमित जांगिड़ को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से दबोचा गया. जहां वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था.

बचने के लिए डकैती की थी साजिश: पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी फर्जी खाते खोलकर और एक ही सोने पर कई बार लोन लेकर हेराफेरी कर रहे थे. कई पैकेटों में नकली आभूषण रखे गए थे, जबकि असली सोना गायब कर दिया गया. अमित जांगिड़ ने शेयर मार्केट में 2.5 करोड़ का नुकसान झेला था और अपने नाम 4 करोड़ का बीमा भी करवा रखा था. आरोपी ने बैंक से सोना चुराकर डकैती की साजिश रची थी, जिसमें 20 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे. कुछ आरोपियों ने सोना खुद रख लिया, जबकि अमित की महिला मित्र के माध्यम से अन्य बैंकों में जमा कर अतिरिक्त लोन भी लिया गया.