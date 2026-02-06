ETV Bharat / state

PNB में करोड़ों का गोल्ड लोन घोटाला: पूर्व ब्रांच मैनेजर सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, बैंक में डकैती का प्लान

पुलिस ने बताया कि अगर घोटाला उजागर नहीं होता, तो आरोपी बैंक में डकैती करवाते और बच निकलते.

Gold Loan scam in PNB
PNB में करोड़ों का गोल्ड घोटाला (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 6, 2026 at 9:06 PM IST

झुंझुनू: जिले के नवलगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में हुए करोड़ों के फर्जी गोल्ड लोन घोटाले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व शाखा प्रबंधक अमित जांगिड़ और बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट संतोष सैनी को गिरफ्तार कर लिया है. अमित जांगिड़ को उत्तर प्रदेश के मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर से दबोचा गया. जहां वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था.

बचने के लिए डकैती की थी साजिश: पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी फर्जी खाते खोलकर और एक ही सोने पर कई बार लोन लेकर हेराफेरी कर रहे थे. कई पैकेटों में नकली आभूषण रखे गए थे, जबकि असली सोना गायब कर दिया गया. अमित जांगिड़ ने शेयर मार्केट में 2.5 करोड़ का नुकसान झेला था और अपने नाम 4 करोड़ का बीमा भी करवा रखा था. आरोपी ने बैंक से सोना चुराकर डकैती की साजिश रची थी, जिसमें 20 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे. कुछ आरोपियों ने सोना खुद रख लिया, जबकि अमित की महिला मित्र के माध्यम से अन्य बैंकों में जमा कर अतिरिक्त लोन भी लिया गया.

आरोपी ने करवा रखा था खुद का मोटा लाइफ इंश्योरेंस (ETV Bharat Jhunjhunu)

पढ़ें: PNB गोल्ड लोन घोटाला मामले में चौंकाने वाले खुलासे, पीड़ितों ने कही ये बात

Two scam accused arrested
पकड़े गए घोटाले के दो आरोपी (ETV Bharat Jhunjhunu)

घोटाले के पैसे से बनाई संपत्ति: पुलिस के अनुसार अमित जांगिड़ के पास अकूत संपत्ति मिली, जिसमें दो महंगी कारें, बुलेट बाइक, सीकर में तीन मंजिला निर्माणाधीन मकान, गांव में डेयरी फार्म और पत्नी के नाम गुढ़ा में जमीन शामिल है. संतोष सैनी, जो मात्र 5 हजार की नौकरी करता था, उसके पास भी कई दुकानें, प्लॉट और मकान हैं. पुलिस की विशेष टीम जांच कर रही है, अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारियां होने की संभावना है.

