कानपुर में गोल्ड लोन मैनेजर ने की आत्महत्या; कमरे से सुसाइड नोट मिला, जांच में जुटी पुलिस
परिजनों की तहरीर, सुसाइड नोट और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:38 AM IST
कानपुर: किदवई नगर स्थित एम ब्लॉक में गोल्ड लोन मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है. मृतक अनुराग बाजपेई (34) गोविंद नगर स्थित बंधन बैंक की शाखा में गोल्ड लोन विभाग के मैनेजर थे. उनका शव किराये के कमरे में फंदे पर लटका पाया गया है. वह मूल रूप से उन्नाव के बांगरमऊ निवासी थे. पिछले दो साल से यहां अकेले रह रहे थे.
घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट और एसीपी बाबूपुरवा को संबोधित एक प्रार्थना-पत्र मिला है. शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि अनुराग बैंक के एक ग्राहक से जुड़े विवाद और उत्पीड़न के कारण बेहद तनाव में थे.
अनुराग के पिता रामचंद्र ने बताया कि बुधवार दोपहर 2:52 से 2:56 बजे के बीच अनुराग ने अपनी पत्नी दिव्या को व्हाट्सएप पर कई मैसेज भेजे थे. मैसेज में उन्होंने अपनी व्यथा बयां करते हुए ग्राहक नितिन गौर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि 7 अक्टूबर से यह मामला चल रहा है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है.
उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है और कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है. दोपहर करीब 3:10 बजे पत्नी ने मैसेज देखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी, लेकिन इसके बाद अनुराग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया.
कमरा अंदर से बंद मिलने पर पहुंची पुलिस: अनुराग की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर पत्नी ने परिजनों को सूचित किया. इसके बाद बैंक प्रबंधन से संपर्क साधा गया. बैंक का एक कर्मचारी जब अनुराग के किराए के मकान पर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद मिला.
काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. परिजनों की मौजूदगी में जब दरवाजे को खुलवाया गया, तो अंदर अनुराग का शव बरामद हुआ.
पुलिस को मौके से मिले सुसाइड नोट के अलावा एक आवेदन पत्र भी मिला है, जो एसीपी बाबूपुरवा को देने के लिए तैयार किया गया है. इस प्रार्थना-पत्र में ग्राहक नितिन गौर से जुड़े विवाद और उससे हो रही परेशानियों का पूरा ब्योरा दर्ज है. पुलिस अब इन सभी दस्तावेजों और व्हाट्सएप चैट को कब्जे में लेकर गहनता से जांच कर रही है.
अनुराग बाजपेई 9 भाई-बहनों में छठें नंबर पर थे. उनके परिवार में पत्नी दिव्या और तीन छोटे बच्चे हैं. अनुराग की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
बाबूपुरवा थाना प्रभारी नीरज ओझा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर, सुसाइड नोट और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. ग्राहक के खिलाफ लगे आरोपों और शिकायत की स्थिति की निष्पक्ष जांच की जाएगी.
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