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कानपुर में गोल्ड लोन मैनेजर ने की आत्महत्या; कमरे से सुसाइड नोट मिला, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में गोल्ड लोन मैनेजर ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: किदवई नगर स्थित एम ब्लॉक में गोल्ड लोन मैनेजर ने आत्महत्या कर ली है. मृतक अनुराग बाजपेई (34) गोविंद नगर स्थित बंधन बैंक की शाखा में गोल्ड लोन विभाग के मैनेजर थे. उनका शव किराये के कमरे में फंदे पर लटका पाया गया है. वह मूल रूप से उन्नाव के बांगरमऊ निवासी थे. पिछले दो साल से यहां अकेले रह रहे थे.

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट और एसीपी बाबूपुरवा को संबोधित एक प्रार्थना-पत्र मिला है. शुरुआती पड़ताल में सामने आया है कि अनुराग बैंक के एक ग्राहक से जुड़े विवाद और उत्पीड़न के कारण बेहद तनाव में थे.

अनुराग के पिता रामचंद्र ने बताया कि बुधवार दोपहर 2:52 से 2:56 बजे के बीच अनुराग ने अपनी पत्नी दिव्या को व्हाट्सएप पर कई मैसेज भेजे थे. मैसेज में उन्होंने अपनी व्यथा बयां करते हुए ग्राहक नितिन गौर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने लिखा कि 7 अक्टूबर से यह मामला चल रहा है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. उन्होंने यह भी लिखा कि उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है और कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं है. दोपहर करीब 3:10 बजे पत्नी ने मैसेज देखकर पूरे मामले की जानकारी मांगी, लेकिन इसके बाद अनुराग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. कमरा अंदर से बंद मिलने पर पहुंची पुलिस: अनुराग की ओर से कोई उत्तर न मिलने पर पत्नी ने परिजनों को सूचित किया. इसके बाद बैंक प्रबंधन से संपर्क साधा गया. बैंक का एक कर्मचारी जब अनुराग के किराए के मकान पर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद मिला.