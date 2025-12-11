ETV Bharat / state

गिरवी रखे गहनों की हेराफेरी: फाइनेंस कंपनी में असली सोना बदलकर रखे गए नकली आभूषण, ऐसे हुआ खुलासा

अलवर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी में कस्टमर के रखे गए गोल्ड की अदला बदली करने का बड़ा मामला सामने आया. इस घटना में करीब 98 लाख रुपए की हेरा फेरी उजागर हुई. घटना उजाकर होने के बाद कंपनी के सीनियर मैनेजर की ओर से कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दी गई. जिसपर पुलिस की ओर से करवाई की जा रही है. घटना का खुलासा ऑडिट के दौरान हुआ, जिसमें कंपनी के आधिकारियों का ही हस्तक्षेप सामने आया.

शहर के पालावत मार्केट स्थित फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के सीनियर मैनेजर विपिन ने शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी जरूरतमंद लोगों को सोने के आभूषण गिरवी रखकर आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराती है. इसी ब्रांच में देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता, योगिता जांगिड़ व रविंद्र कार्यरत है. जिनका काम कस्टमर के आभूषणों की गुणवत्ता की जांच कर दस्तावेजों को सत्यापन कर लोन स्वीकृत करना है.

ब्रांच में समय-समय पर विभागीय ऑडिट की जाती है, जिसमें कमियों का पता लगाकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 28 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक ब्रांच में ऑडिट की गई. इस दौरान शाखा में नकली सोने के आभूषणों पर लोन स्वीकृत करने की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि इस सूचना पर उन्होंने ब्रांच के कर्मचारियों से जानकारी ली, तो देव प्रताप सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने डबल लॉक तिजोरी में रखें कुछ गोल्ड पैकेट में से असली सोने की आभूषण निकाल कर उनकी जगह असली सोने जैसे दिखने वाले आभूषण है की अदला-बदली की.