गिरवी रखे गहनों की हेराफेरी: फाइनेंस कंपनी में असली सोना बदलकर रखे गए नकली आभूषण, ऐसे हुआ खुलासा

अलवर में एक फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने 19 पैकेट में सोने के आभूषणों की हेरा फेरी की है.

शहर कोतवाली अलवर
शहर कोतवाली अलवर (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 11, 2025 at 11:14 AM IST

3 Min Read
अलवर : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फाइनेंस कंपनी में कस्टमर के रखे गए गोल्ड की अदला बदली करने का बड़ा मामला सामने आया. इस घटना में करीब 98 लाख रुपए की हेरा फेरी उजागर हुई. घटना उजाकर होने के बाद कंपनी के सीनियर मैनेजर की ओर से कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दी गई. जिसपर पुलिस की ओर से करवाई की जा रही है. घटना का खुलासा ऑडिट के दौरान हुआ, जिसमें कंपनी के आधिकारियों का ही हस्तक्षेप सामने आया.

शहर के पालावत मार्केट स्थित फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के सीनियर मैनेजर विपिन ने शिकायत में बताया कि उनकी कंपनी जरूरतमंद लोगों को सोने के आभूषण गिरवी रखकर आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराती है. इसी ब्रांच में देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता, योगिता जांगिड़ व रविंद्र कार्यरत है. जिनका काम कस्टमर के आभूषणों की गुणवत्ता की जांच कर दस्तावेजों को सत्यापन कर लोन स्वीकृत करना है.

ब्रांच में समय-समय पर विभागीय ऑडिट की जाती है, जिसमें कमियों का पता लगाकर कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं. उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 28 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक ब्रांच में ऑडिट की गई. इस दौरान शाखा में नकली सोने के आभूषणों पर लोन स्वीकृत करने की जानकारी मिली. उन्होंने बताया कि इस सूचना पर उन्होंने ब्रांच के कर्मचारियों से जानकारी ली, तो देव प्रताप सिंह ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने डबल लॉक तिजोरी में रखें कुछ गोल्ड पैकेट में से असली सोने की आभूषण निकाल कर उनकी जगह असली सोने जैसे दिखने वाले आभूषण है की अदला-बदली की.

सीनियर मैनेजर विपिन गॉड ने बताया कि इस पर ब्रांच पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए. जिस पर देव प्रताप सिंह चौहान, अभिषेक गुप्ता व योगिता जांगिड़ ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए 19 पैकेट में सोने के आभूषणों की हेरा फेरी करने एवं स्वयं को लाभ पहुंचने के लिए अपने परिचितों के नाम से करीब 98 लाख 62 हजार 240 की लोन राशि स्वीकृत की. उन्होंने बताया कि तीनों ने ऑडिट के दौरान देव प्रताप का एक्सीडेंट का बहाना बनाकर चाबी उपलब्ध नहीं होने की बात कही, जिसके चलते ऑडिट टीम मौके से वापस लौट गई.

तीनों ने ऑडिट से बचने के बाद रात में कार्यालय खोलकर कुछ पैकेट में सोने के आभूषण बदलकर ऑडिट से बचने का प्रयास किया. सीनियर मैनेजर ने बताया कि तीनों कर्मचारियों ने आश्वासन दिया कि तीनों मिलकर कंपनी का रुपया वापस करने की कहकर कुछ समय अवधि मांगी. उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद तीनों ने करीब 62 लाख रुपए जमा कर दिए, लेकिन वर्तमान में 38 लाख रुपए की मूल राशि आज तक बाकी है. वहीं कोतवाली थाने के एएसआई व जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि फाइनेंस कंपनी के सीनियर मैनेजर की ओर से शिकायत दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है.

