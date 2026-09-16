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झारखंड के 82 सरकारी स्कूलों को गोल्ड सर्टिफिकेशन, आखिर कैसे तय हुई विद्यालयों की गुणवत्ता? समझें पूरी प्रक्रिया

रांचीः झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता, बच्चों के सीखने के स्तर, स्कूल की व्यवस्था और शिक्षकों की क्षमता को अब एक तय प्रक्रिया के तहत परखा जा रहा है. इसी कड़ी में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जेईपीसी की स्कूल प्रमाणन प्रक्रिया के तहत राज्य के 82 सरकारी स्कूलों को गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है. यह प्रमाण पत्र केवल परीक्षा परिणाम के आधार पर नहीं दिया गया, बल्कि स्कूल के पूरे वातावरण और बच्चों के वास्तविक सीखने के स्तर के मूल्यांकन के बाद दिया गया है.

1456 सरकारी स्कूलों का हुआ था मूल्यांकन

वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के कुल 1,456 सरकारी स्कूलों का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराया गया था. पहले चरण में 741 और दूसरे चरण में 715 स्कूलों का आकलन हुआ. इस दौरान करीब 2 लाख 39 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों का सीधे तौर पर मूल्यांकन किया गया. इसी प्रदर्शन के आधार पर स्कूलों को अलग-अलग श्रेणियों में प्रमाण पत्र दिए गए. खास बात यह रही कि गोल्ड श्रेणी में पहुंचे 82 स्कूल राज्य के सभी 24 जिलों से हैं.

मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू के प्रिंसिपल दीपक कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

तीन प्रमुख आधार पर हुआ मूल्यांकन

स्कूलों के मूल्यांकन में तीन प्रमुख आधार तय किए गए. सबसे ज्यादा 50 प्रतिशत महत्व विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को दिया गया. यानी बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप कितना सीख पा रहे हैं, इसे सबसे अधिक महत्व मिला. 40 प्रतिशत महत्व स्कूल के वातावरण और बुनियादी सुविधाओं को दिया गया. इसमें भवन, साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय, स्मार्ट कक्षा, कंप्यूटर कक्ष, खेल सुविधाएं और दूसरी व्यवस्थाएं शामिल रहीं. वहीं शिक्षकों की क्षमता, पढ़ाने की पद्धति और प्रशिक्षण की जरूरत को 10 प्रतिशत महत्व दिया गया.

बच्चों के सीखने के स्तर की जांच के लिए कक्षा के अनुसार अलग-अलग तरीके अपनाए गए. कक्षा एक से तीन तक बच्चों की बुनियादी पढ़ने-लिखने और गणित की क्षमता का मौखिक और गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया गया. कक्षा चार से आठ तक प्रश्नपत्र और ओएमआर के माध्यम से भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन या विज्ञान से जुड़े विषयों की समझ जांची गई. कक्षा नौ से 12 तक भी लिखित और कुछ स्थानों पर ओएमआर आधारित मूल्यांकन हुआ.

गोल्ड के लिए क्या थी शर्त ?

गोल्ड सर्टिफिकेशन के लिए कम से कम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों का अपनी कक्षा के अनुरूप दक्ष होना जरूरी था. साथ ही स्कूल को सिल्वर श्रेणी के सभी निर्धारित मानकों को पूरा करना था. मूल्यांकन के दिन कम से कम 75 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति भी जरूरी रखी गई. बाहरी टीमों ने सिर्फ बच्चों की परीक्षा नहीं ली, बल्कि स्कूल की पूरी व्यवस्था देखी. मध्याह्न भोजन, रसोई, पेयजल, शौचालय, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा, साफ-सफाई और खेल सुविधाओं का भी आकलन हुआ. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी देखा गया. शिक्षकों की पढ़ाने की पद्धति और उनकी क्षमता का भी मूल्यांकन किया गया.

इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, प्रखंड स्तर के आदर्श विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पीएम श्री स्कूल और सामान्य सरकारी मध्य व हाई स्कूल शामिल रहे. रांची के छह स्कूल गोल्ड श्रेणी में रांची जिले के छह स्कूलों को गोल्ड सर्टिफिकेशन मिला है. इनमें पीएम श्री आजाद हाई स्कूल, मध्य विद्यालय बजराडीह, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट जिला विद्यालय, मध्य विद्यालय जगन्नाथपुर और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय लापुंग शामिल हैं.