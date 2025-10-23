ETV Bharat / state

हिमाचल में त्योहारी सीजन में इतने करोड़ की सोना-चांदी की बिक्री, दाम बढ़ने से घटी खरीदारी

पिछले साल की तुलना में हिमाचल में इस बार त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की बिक्री में गिरावट आई है.

Gold and silver sales in Himachal
त्योहारी सींजन में सोना-चांदी की बिक्री में कमी (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: इस साल त्योहारी सीजन में हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में सोने और चांदी की बिक्री ने एक हजार करोड़ का आंकड़ा पार किया, लेकिन पिछले साल की तुलना में खरीदारों की संख्या में हल्की गिरावट देखी गई. इसके पीछे की बड़ी वजह सोने-चांदी के आसमान छूते दाम माने जा रहे हैं. लगातार दाम बढ़ने के कारण लोग सोच-समझकर सोने-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं.

2025 में सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल

ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल टांगरी ने बताया कि, "पिछले साल की तुलना में इस बार त्योहारी सीजन में लोगों ने थोड़ी सतर्कता बरती है. 2024 में भी बिक्री का आंकड़ा लगभग 1000 करोड़ के आसपास था, लेकिन उस समय दाम अपेक्षाकृत कम थे. इस बार कीमतें बढ़ने के चलते यूनिट्स में बिक्री घटी है, हालांकि वैल्यू के हिसाब से आंकड़ा समान रहा."

कीमतों में तेजी का हाल

ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल टांगरी के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोने का भाव 76,162 प्रति 10 ग्राम था, जो अब बढ़कर 1,29,584 हो चुका है. यानी 70.14% की बढ़ोतरी हुई है. इसी तरह से चांदी की कीमत 2024 के अंत में 86,017 प्रति किलो थी, जो अब 1,69,230 तक पहुंच गई है. यानी करीब 96.74% का इजाफा हुआ है.

Gold and silver sales in Himachal
त्योहारी सींजन में सोना-चांदी की बिक्री में कमी (ETV Bharat)

अतुल टांगरी कहते हैं कि, "कीमतों में तेजी के कारण लोग अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, जबकि शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली की संभावना ज्यादा है. लोग अब गहनों की बजाय निवेश के नजरिए से सोना खरीद रहे हैं. हालांकि दाम बढ़ने से बिक्री में कमी आई है, लेकिन भाव की दृष्टि से लोग सोने-चांदी में निवेश कर रहे हैं."

Gold and silver sales in Himachal
कीमतें बढ़ने के चलते यूनिट्स में बिक्री घटी (ETV Bharat)

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  1. ज्वेलरी खरीदने से पहले हमेशा सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें.
  2. हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, जिससे उसकी शुद्धता की पुष्टि हो सके. हॉलमार्किंग में अल्फान्यूमैरिक कोड होता है, जैसे – AZ4524
    कीमत क्रॉस-चेक करें.
  3. खरीदारी से पहले अलग-अलग स्रोतों से सोने की दर जरूर जांचें, जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA). याद रखें, 24, 22 और 18 कैरेट सोने के रेट अलग होते हैं.

हिमाचल के किस जिले में रही सबसे ज्यादा बिक्री?

अतुल टांगरी के मुताबिक, शिमला, मंडी और कांगड़ा में सबसे अधिक बिक्री दर्ज की गई, जबकि लाहौल-स्पीति और किन्नौर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम व्यापार हुआ. त्योहारी सीजन में हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कायम रही, लेकिन आसमान छूती कीमतों ने इस बार खरीदारों को थोड़ा पीछे कर दिया.

Gold and silver sales in Himachal
त्य़ोहारी सीजन में एक हजार करोड़ के पार सोने-चांदी की बिक्री (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ये भी पढ़ें: ऐसे करें बॉडी को डिटॉक्स? खाने-पीने में शामिल करें ये फूड्स, इन चीजों से करें परहेज

TAGGED:

GOLD AND SILVER PRICES
GOLD RATE IN HIMACHAL
सोने चांदी की कीमत
GOLD AND SILVER SALES IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.