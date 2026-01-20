ETV Bharat / state

Gold-Silver Price Hike : सोना डेढ़ लाख पार तो चांदी ने फिर बनाया रिकॉर्ड

सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है. चांदी के बाद अब सोने ने भी नया इतिहास रच दिया है. सर्राफा बाजार में सोना पहली बार डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, जबकि चांदी ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए उच्च स्तर को छू लिया है. मंगलवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरेट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 24 कैरेट सोना 2 हजार 250 रुपए महंगा हुआ है. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 50 हजार 250 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 40 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं. पढ़ें: सोना-चांदी हुए आउट ऑफ कंट्रोल! 48 घंटे में ₹32,000 उछली चांदी, सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड