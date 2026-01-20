ETV Bharat / state

Gold-Silver Price Hike : सोना डेढ़ लाख पार तो चांदी ने फिर बनाया रिकॉर्ड

चांदी बीते दिन के मुकाबले 12 हजार रुपए महंगी हुई है. जिसके बाद चांदी के दाम 3 लाख 12 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए.

Gold and silver
सोना और चांदी रिकॉर्ड स्तर पर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 20, 2026 at 3:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: सर्राफा बाजार में कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है. चांदी के बाद अब सोने ने भी नया इतिहास रच दिया है. सर्राफा बाजार में सोना पहली बार डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है, जबकि चांदी ने एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए नए उच्च स्तर को छू लिया है.

मंगलवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरेट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और 24 कैरेट सोना 2 हजार 250 रुपए महंगा हुआ है. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 50 हजार 250 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 40 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

पढ़ें: सोना-चांदी हुए आउट ऑफ कंट्रोल! 48 घंटे में ₹32,000 उछली चांदी, सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड

सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि बाजार में अभी अस्थिरता है और शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, बाजार में खरीदारी पर कोई असर नहीं है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में उथल-पुथल के कारण भी भारतीय बाजार प्रभावित हो रहा है.

चांदी फिर शिखर पर: चांदी में तेजी की स्थिति बनी हुई है. बीते दिन चांदी के दाम 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए थे और मंगलवार को एक बार फिर चांदी में बढ़ोतरी देखने को मिली है. जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी बीते दिन के मुकाबले 12 हजार रुपए महंगी हुई है, जिसके बाद चांदी के दाम 3 लाख 12 हजार रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गए हैं.

TAGGED:

JWELLERY RATES IN JAIPUR
SILVER RATE INCREASED
सर्राफा बाजार जयपुर
GOLD SILVER PRICE HIKE
GOLD AND SILVER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.