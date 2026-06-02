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PM की अपील और रिकॉर्ड कीमतों का दोहरा असर: भरतपुर में सोने-चांदी की खरीद 60-70% तक घटी, निवेशकों ने बनाई दूरी

पहले बड़ी संख्या में ग्राहक सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदते थे, लेकिन अब लोगों का रुझान कम हुआ है.

सर्राफा बाजार में खरीदारी ठप
सर्राफा बाजार में खरीदारी ठप (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 5:16 PM IST

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Updated : June 2, 2026 at 5:27 PM IST

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भरतपुर : सोने की लगातार बढ़ती कीमतों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोने में कम निवेश करने की अपील का असर अब भरतपुर के सर्राफा बाजार में साफ दिखाई देने लगा है. शहर के सर्राफा व्यापारियों की मानें तो पिछले एक माह के दौरान सोने-चांदी की खरीद में 30 से 70 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में निवेश के उद्देश्य से होने वाली खरीद लगभग ठहर गई है और अब केवल जरूरतमंद ग्राहक ही आभूषण खरीदने पहुंच रहे हैं. महंगे होते सोने और बदलती आर्थिक सोच ने लोगों के खरीदारी व्यवहार को प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर कारोबार पर पड़ रहा है.

बड़े निवेश से बच रहे लोग : भरतपुर के सर्राफा व्यापारी मोनू काजलवाला का कहना है कि प्रधानमंत्री की अपील का स्थानीय बाजार पर प्रभाव देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि पहले बड़ी संख्या में ग्राहक सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदते थे, लेकिन अब लोगों का रुझान कम हुआ है. उनके अनुसार, पिछले एक माह में सोने-चांदी की खरीद में लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक गिरावट आई है. लोग प्रधानमंत्री की बातों को गंभीरता से लेते हैं और इसका असर बाजार में भी दिखाई देता है.

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सर्राफा व्यापारियों ने ये कहा (ETV Bharat Bharatpur)

काजलवाला का कहना है कि निवेश के लिए सोना खरीदने वाले ग्राहक फिलहाल इंतजार की स्थिति में हैं. कई लोगों को आशंका है कि आने वाले समय में आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव हो सकता है, इसलिए वे फिलहाल अपनी बचत को सुरक्षित रख रहे हैं और बड़े निवेश से बच रहे हैं. वर्तमान समय में बाजार में केवल वही ग्राहक पहुंच रहे हैं जिन्हें वास्तव में सोने की जरूरत है. चाहे शादी-विवाह हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो या किसी सामाजिक अवसर पर उपहार देना हो, ऐसी आवश्यकताओं के कारण ही खरीदारी हो रही है. निवेश के उद्देश्य से होने वाली खरीदारी में काफी कमी आई है.

परंपरा के लिए संयम से खरीद : मोनू काजलवाला ने बताया कि भारतीय समाज में सोना केवल एक धातु या निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह परंपरा, प्रतिष्ठा और सामाजिक संस्कारों से जुड़ा हुआ है. शादी-विवाह में सोने का विशेष महत्व होता है और अधिकांश परिवार अपनी क्षमता के अनुसार बेटी या बेटे के लिए कुछ न कुछ सोना अवश्य खरीदते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भले ही कम मात्रा में खरीदारी करें, लेकिन पूरी तरह सोने को नजरअंदाज करना आसान नहीं है. कई परिवार एक-दो ग्राम सोना खरीदकर भी सामाजिक परंपरा निभाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए विवाह जैसे अवसरों पर मांग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी पहले की तुलना में कमी देखने को मिल रही है.

सोने-चांदी की खरीद में लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक गिरावट
सोने-चांदी की खरीद में लगभग 60 से 70 प्रतिशत तक गिरावट (ETV Bharat Bharatpur)

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कारोबार पर पड़ रहा सीधा असर : शहर के एक अन्य सर्राफा व्यापारी प्रदीप सिंघल ने भी बाजार में आई सुस्ती की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की अपील और बढ़ती कीमतों के बाद बाजार की स्थिति काफी कमजोर हुई है. पहले जहां बाजार में नियमित रूप से खरीदारी होती थी, वहीं अब ग्राहकों की संख्या में स्पष्ट कमी देखी जा रही है. पहले 100 प्रतिशत बिक्री होती थी तो अब उसमें लगभग 30 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की जा रही है. वर्तमान में न तो कोई बड़ा शादी-विवाह सीजन चल रहा है और न ही ऐसा कोई अवसर है जिससे बाजार में अतिरिक्त मांग पैदा हो. ऐसे में सर्राफा कारोबारियों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. वर्तमान आर्थिक माहौल में कई लोग निवेश को लेकर सतर्क हैं. सोने की कीमतें इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं कि आम आदमी के लिए निवेश करना कठिन हो गया है.

अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का खास असर नहीं : मोनू काजलवाला का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव जैसी घटनाओं का स्थानीय बाजार की मांग पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है. उनके अनुसार, सोने के भाव पहले भी लगभग इसी स्तर पर थे और वर्तमान में भी इसी दायरे में बने हुए हैं, इसीलिए बाजार की मंदी का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय घटनाएं नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर मांग में आई कमी है. भरतपुर सहित पूरे क्षेत्र में लोग फिलहाल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं. निवेशकों का रुझान कमजोर हुआ है और उपभोक्ता भी खर्च को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं.

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सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि भारतीय समाज में सोने का सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा है कि इसकी मांग पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती. हालांकि, रिकॉर्ड कीमतें और बदलता आर्थिक माहौल खरीदारी के स्वरूप को जरूर बदल रहे हैं. फिलहाल, भरतपुर का सर्राफा बाजार इसी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां परंपरा लोगों को सोना खरीदने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन बढ़ती कीमतें और निवेश को लेकर बनी अनिश्चितता उनके कदम रोक रही हैं. यही वजह है कि बाजार में पहले जैसी रौनक फिलहाल दिखाई नहीं दे रही और कारोबारी बेहतर दिनों की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

Last Updated : June 2, 2026 at 5:27 PM IST

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