वेडिंग सीजन में चांदी फिर शिखर पर, सोने की कीमतों में कमी

जयपुर: त्योहारी सीजन के बाद अब शादी के मौसम में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ रही हैं. त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया था, इसके बाद इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार कमी देखने को मिल रही थी. हाल ही में एक बार फिर इनकी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. यहां तक कि चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. सर्राफा बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. त्योहारी सीजन में यह दोनों कीमती धातुएं रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं, तो वहीं इसके बाद धीरे-धीरे इनकी कीमतों में कमी आने लगी थी. पढ़ें: दिवाली 2026 तक सोने की कीमत ₹1.5 लाख और चांदी ₹2 लाख तक पहुंचने का अनुमान