वेडिंग सीजन में चांदी फिर शिखर पर, सोने की कीमतों में कमी
सोने की कीमत एक लाख 31 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. चांदी 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है.
Published : December 2, 2025 at 4:20 PM IST
जयपुर: त्योहारी सीजन के बाद अब शादी के मौसम में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. खासकर चांदी की कीमतें एक बार फिर तेजी से बढ़ रही हैं. त्योहारी सीजन में सोने और चांदी की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बनाया था, इसके बाद इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार कमी देखने को मिल रही थी. हाल ही में एक बार फिर इनकी कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. यहां तक कि चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है.
सर्राफा बाजार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. त्योहारी सीजन में यह दोनों कीमती धातुएं रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थीं, तो वहीं इसके बाद धीरे-धीरे इनकी कीमतों में कमी आने लगी थी.
मंगलवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरेट सोने की कीमतों में कमी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना 700 रुपए सस्ता हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत एक लाख 31 हजार 500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 23 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.
चांदी फिर तेज: चांदी की कीमतों की बात करें तो इसमें एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. बीते दिन के मुकाबले चांदी की कीमतों में 800 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद चांदी की कीमत 1 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलो रही. जयपुर सर्राफा बाजार के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने इससे पहले सोने और चांदी के भाव में ऐसा उछाल नहीं देखा. खास तौर पर चांदी की बात करें तो बाजार में चांदी में इतनी तेजी कभी नहीं देखी गई.