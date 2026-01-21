ETV Bharat / state

सोना-चांदी ऑल टाइम हाई पर, शादी के लिए खरीदारी करने वाले परेशान, कई लोग बेचकर मुनाफा कमाने में जुटे

सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव ऑल टाइम हाई पर है जिसके चलते निवेशक अपने हिसाब से बेच और खरीद रहे हैं.

GOLD AND SILVER RATE
सोने-चांदी के भाव ऑल टाइम हाई (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 9:05 PM IST

भिवानी: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक मुद्रा में आए बदलाव, डॉलर की कमजोरी और भू राजनीतिक तनाव सहित अन्य कारणों से चलते सोने-चांदी के भाव इन दिनों ऑल टाइम हाई है. रोजाना दोनों धातुओं की कीमत में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है.

कुछ मुनाफा कमाने के लिए बेच रहे हैं सोना-चांदीः ऐसे में जिन लोगों ने सोना-चांदी स्टॉक कर रखा था, वो इसे बेचने के लिए और कुछ नए निवेशक इसे खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं. भिवानी में विभिन्न ज्वलैर्स की दुकानों पर काफी भीड़ देखी जा रही है. जहां कुछ लोगों के लिए अपने संचित किए गए सोने और चांदी को उच्च दामों पर बेचने का अवसर है. वहीं कुछ निवेशक भविष्य में इनके दाम और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद से अपना पैसा इन दो परंपरागत धातुओं पर लगा रहे हैं.

सोना-चांदी बेचकर निवेशक जमकर भुना रहे हैं कैश (Etv Bharat)

ज्वैलर से जानिए सोने-चांदी कीमत में बढ़ोतरी के कारणः भिवानी के ज्वैलर सचिन जैन ने बताया कि "सोने-चांदी के दामों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इसके पीछे के वास्तविक कारणों का पता नहीं लग पा रहा है. जबकि माना यह जा रहा है कि विश्व स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदलाव किया जाना और विभिन्न बैंकों के सोने के भंडार को बढ़ाने के चलते ऐसा हो रहा है."

सोने-चांदी के दामों में अस्थिरता के संकेतः सोने के दामों में भी बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. ऐसे में इनके दामों में अचानक से अस्थिरता कुछ अलग ही संकेत कर रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि सोना-चांदी भारतीय लोगों की संस्कृति का हिस्सा है. भारतीय लोग पीढ़ियों से सोने और चांदी में निवेश करते रहे हैं. परंपरागत रूप से गहनों का प्रयोग भी देश में खूब किया जाता है."

चांदी प्रति किलो 3 लाख के पारः उन्होंने कहा कि "जिन लोगों की भी क्षमता है, वे इसे भविष्य का सहारा मानकर खरीदते हैं, जिसके चलते भी भाव में बढ़ोतरी देखी जा रही है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अनुसार खरीदने की क्षमता बढ़ना भाव के बढ़ने का एक कारण हो सकता है. गौरतलब है कि आज के समय में प्रति 10 ग्राम सोने के भाव एक लाख 55 हजार रुपये को पार कर गए हैं. वहीं चांदी के भाव प्रति किलो 3 लाख 5 हजार को पार कर चुका है."

सोना-चांदी आम लोगों के पहुंच से दूरः सोना और चांदी की खरीदारी के लिए पहुंचे राजपाल ने कि "उन्हें मजबूरी में सोना खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घर में शादी है. ऐसे में परंपरागत रूप से विवाह-शादी में सोने के लेन-देन का प्रचलन आम है." ग्राहक सुशीला ने बताया कि "एक आम व्यक्ति की पहुंच से सोना और चांदी अब दूर जाते जा रहे है. कुछ लोग अपनी हैसियत के अनुसार निवेश के उद्देश्य से सोना और चांदी की खरीद कर रहे हैं."

