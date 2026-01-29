ETV Bharat / state

सबसे बड़ी बढ़ोतरीः सोना एक दिन में 15 हजार रुपए तक महंगा तो चांदी पहुंची 4 लाख रुपए

जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि चांदी अब नए युग का सोना बनने जा रही है.

GOLD PRICES SET A RECORD, SILVER REACHED 4 LAKH PER KILOGRAM
सोना-चांदी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 1:37 PM IST

जयपुरः सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चांदी जहां 4 लाख रुपए पर पहुंच गई है, वहीं सोने के दाम भी 2, लाख के करीब पहुंच गए हैं. गुरुवार को सोने और चांदी में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई है. बीते दिन चांदी 19 हजार रुपए महंगी हुई थी, लेकिन गुरुवार को चांदी ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. वहीं, सोने की बात करें तो गुरुवार को सोने की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली.

जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी कि गई सोने और चांदी की कीमतों के मुताबिक बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना 15 हजार 500 रुपए महंगा हुआ है, इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 84 हजार रु प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 72 हजार रू प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

चांदी 27 हजार रुपए महंगीः चांदी की बात करें तो एक दिन में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है. गुरुवार को चांदी 27,000 रुपए महंगी हुई. सर्राफा बाजार की ओर से जारी कि गई चांदी की कीमतों के मुताबिक बीते दिन चांदी के दाम 3 लाख 73 हजार रु प्रति किलो पहुंच गए है, लेकिन गुरुवार को चांदी की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई. अभी तक कि चांदी में यह सबसे बड़ी बढ़त है. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि चांदी अब नए युग का सोना बनने जा रही है. आज का युवा चांदी के फैन्सी उत्पादों को अधिक पसंद कर रहा है, इसके साथ ही परिवारों में चांदी का घरेलू उपयोग बढ़ने लगा है.

