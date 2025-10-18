ETV Bharat / state

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, धनतेरस पर 30 प्रतिशत अधिक व्यापार की उम्मीद

जयपुर: जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है. बाजार में सोना और चांदी अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद ग्राहकों को फायदा मिल रहा है. शनिवार को जयपुर सराफा बाजार की ओर से जारी कीमतों की बात करें 24 कैरट सोने की कीमतों में 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 32 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. वही 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दिखी. 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 24 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सोने और चांदी की खरीद काफी अच्छी है. हालांकि बीते साल के मुकाबले सोने और चांदी की कीमतें इस साल काफी अधिक है, लेकिन धनतेरस पर हर व्यक्ति सोने और चांदी की कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदता है. मित्तल का कहना है कि बीते साल से इस बार करीब 30 प्रतिशत अधिक व्यापार की उम्मीद जताई है.