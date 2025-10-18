ETV Bharat / state

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, धनतेरस पर 30 प्रतिशत अधिक व्यापार की उम्मीद

ऑल टाइम हाई चल रहे सोने और चांदी की कीमतों में धनतेरस पर गिरावट दर्ज की गई. इससे अच्छी ग्राहकी की उम्मीद बढ़ी है.

Gold and silver prices fell in Jaipur
जयपुर में गिरे सोने-चांदी के भाव (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है. बाजार में सोना और चांदी अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन धनतेरस पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. इसके बाद ग्राहकों को फायदा मिल रहा है. शनिवार को जयपुर सराफा बाजार की ओर से जारी कीमतों की बात करें 24 कैरट सोने की कीमतों में 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट रही. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 32 हजार 500 रु प्रति 10 ग्राम रही. वही 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 1400 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दिखी. 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 24 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सोने और चांदी की खरीद काफी अच्छी है. हालांकि बीते साल के मुकाबले सोने और चांदी की कीमतें इस साल काफी अधिक है, लेकिन धनतेरस पर हर व्यक्ति सोने और चांदी की कोई न कोई वस्तु जरूर खरीदता है. मित्तल का कहना है कि बीते साल से इस बार करीब 30 प्रतिशत अधिक व्यापार की उम्मीद जताई है.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: धनतेरस पर लाइटवेट गोल्ड-सिल्वर का क्रेज, हर ग्राम में निवेश की 'चमक'

चांदी में भी गिरावट : चांदी फिलहाल अपने शिखर पर है. बीते दिन चांदी 1 लाख 80 हजार तक पहुंच गई थी, लेकिन शनिवार को चांदी में गिरावट दर्ज की गई. चांदी में 4 हजार 500 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को चांदी की कीमतों की बात करें तो जयपुर सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 1 लाख 73 हजार रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया. कैलाश मित्तल का कहना है कि त्योहारी सीजन में दोनों कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी. उम्मीद जताई जा रही है कि चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलो पार करेगी.

TAGGED:

जयपुर सराफा बाजार
GOLD AND SILVER MORE EXPENSIVE
SILVER AND GOLD RATE IN JAIPUR
जयपुर में सोने के दाम घटे
DHANTERAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.