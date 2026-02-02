रिकॉर्ड बढ़त के बाद चांदी 74 हजार रुपए टूटी, सोने के भाव में भी गिरावट
चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और अब चांदी के दाम 2 लाख 41 हजार रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं.
Published : February 2, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 4:04 PM IST
जयपुर : सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. चांदी जहां 4 लाख पहुंच गई थी तो वहीं सोने के दाम भी 2 लाख के करीब पहुंचे थे. रिकॉर्ड बढ़त के बाद एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को गिरावट देखने को मिली है. सर्राफा कारोबारियों का अनुमान था कि चांदी की कीमत 5 लाख रुपए तक पहुंचेगी, लेकिन बीते चार दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है.
सोमवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो बीते दिन के मुकाबले 24 कैरट सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. 24 कैरेट सोना 14 हजार 500 रुपया सस्ता हुआ है, जिसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 50 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 40 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.
चांदी में बड़ी गिरावट : चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन अब लगातार चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई चांदी की कीमतों की बात करें तो शनिवार को चांदी के दाम 3 लाख 15 हजार रुपए प्रति किलो पहुंच गए थे. इसके बाद को चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है और अब चांदी के दाम 2 लाख 41 हजार रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं. बीते चार दिनों की बात करें तो चांदी में कुल 1 लाख 59 हजार रुपए की गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि चांदी के बाजार में उथल पुथल मची हुई है. ऐसे में आने वाले दिनों में गिरावट और बढ़त लगातार जारी रह सकती है.