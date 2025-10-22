ETV Bharat / state

दीपावली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट, जानिए ताजा रेट

जयपुर : बीते कुछ समय से जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन धनतेरस और दीपावली पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है. कुछ समय पहले बाजार में सोना और चांदी अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके थे, लेकिन दीपावली के बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है.

बुधवार को जयपुर सर्राफा बाजार की ओर से जारी की गई सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो 24 कैरेट सोने की कीमतों में 3200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली. इसके बाद 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख 28 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 2700 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 20 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.

जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि दीपावली पर पिछले साल की तरह इस साल भी सोने और चांदी की खरीद काफी अच्छी है. हालांकि, बीते साल के मुकाबले सोने और चांदी की कीमतें इस साल काफी अधिक है, लेकिन इस बार तकरीबन 30 प्रतिशत अधिक व्यापार देखने को मिला है.