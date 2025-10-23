ETV Bharat / state

गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में गिरावट जारी, दो दिन में चांदी 11 हजार टूटी, सोना 8 हजार सस्ता

जयपुर: जयपुर सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट लगातार जारी है. शिखर पर पहुंचने के बाद अब दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. खासकर चांदी की कीमतों में बीते दो दिन में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इन दो दिन में चांदी 11 हजार रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है, जबकि एक सप्ताह में सोना 8 हजार 300 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है.

जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल का कहना है कि त्योहारी सीजन में दोनों कीमती धातुओं की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन फिलहाल कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में त्योहारों के बाद अब शादियों का सीजन शुरू होगा, तो निश्चित तौर पर सोने और चांदी की खरीद बढ़ सकेगी.

जयपुर सर्राफा बाजार के अनुसार 24 कैरट सोने की कीमतों में 1000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद इसकी कीमत 1 लाख 27 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम रही. वहीं 22 कैरेट सोने की कीमतों में भी 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और 22 कैरेट सोने के दाम 1 लाख 18 हजार 800 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं.