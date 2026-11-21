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आखिर शादियों से पहले क्यों गिर रहे ज्वैलरी के दाम? 10 महीने में सोना 30 तो चांदी 60 प्रतिशत टूटी

सोने-चांदी कीमतों में गिरावट ( ETV Bharat )

भोपाल: सोने और चांदी कीमतों में गिरावट का दौर जारी है. बीते एक साल की बात करें तो सोना और चांदी दोनों की कीमतें अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं. बीते 10 महीने में सोना करीब 30 प्रतिशत और चांदी 60 प्रतिशत सस्ती हो चुकी है. आईबीजेए के अनुसार शनिवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1.23 लाख रुपये तक पहुंच गया है. वहीं चांदी भी 1.50 लाख रुपये प्रति किलो तक आ गई है.

ऐसे में शादी वाले परिवारों ने राहत की सांस ली है, लंबे समय से खरीदारी टाल रहे ग्राहक फिर बाजार पहुंचने लगे हैं और व्यापारियों को कारोबार में तेजी की उम्मीद जगी है. हालांकि निवेश के लिहाज से बाजार के जानकार अभी भी सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं.

सोने-चांदी कीमतों में गिरावट (ETV Bharat) शादी वाले घरों का बजट हुआ आसान बता दें कि शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें गहनों की खरीदारी करनी है. ऊंचे भाव के चलते कई परिवार खरीदारी टाल रहे थे या बजट के हिसाब से गहनों की मात्रा और डिजाइन में कटौती कर रहे थे. अब कीमतें नीचे आने से उन्हें उसी बजट में पहले के मुकाबले ज्यादा ज्वेलरी खरीदने का मौका मिल रहा है. भोपाल के रजनीश त्रिपाठी बताते हैं कि उनके घर में 26 नवंबर को शादी है. वे भी सोने के भाव कम होने का इंतजार कर रहे थे. अब कीमतों में नरमी आने से अब उन्हें शादी की खरीदारी में राहत मिली है. 10 महीने में रिकार्ड ऊंचाई से नीचे आई कीमतें बता दें इस साल की शुरुआत में सोने और चांदी ने रिकार्ड स्तर छुआ था. बीते 10 महीने पहले 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया था. वहीं चांदी का भाव 3.80 लाख रुपये प्रति किलो तक गया था. अब सोना 5,947 रुपये सस्ता होकर 1.23 लाख रुपये और चांदी 9,789 रुपये गिरकर 1.50 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई है. जबकि 31 दिसंबर 2025 को सोने का भाव 1.33 लाख रुपये और चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो थी. वहीं पिछले साल 24 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,308 रुपये था. सोने-चांदी कीमतों में गिरावट (ETV Bharat) सोने की गिरी कीमतों से गुलजार सराफा व्यापार, ग्राहक नहीं कर रहे धनतेरस तक इंतजार सोने और चांदी के दाम को लेकर अभी भी अनिश्चितता