आखिर शादियों से पहले क्यों गिर रहे ज्वैलरी के दाम? 10 महीने में सोना 30 तो चांदी 60 प्रतिशत टूटी
सोने-चांदी कीमतों में गिरावट का दौर जारी, आईबीजेए के अनुसार शनिवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1.23 लाख रुपये तक पहुंच गया है. वहीं चांदी भी 1.50 लाख रुपये प्रति किलो तक आ गई है. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 10:49 PM IST
भोपाल: सोने और चांदी कीमतों में गिरावट का दौर जारी है. बीते एक साल की बात करें तो सोना और चांदी दोनों की कीमतें अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी हैं. बीते 10 महीने में सोना करीब 30 प्रतिशत और चांदी 60 प्रतिशत सस्ती हो चुकी है. आईबीजेए के अनुसार शनिवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1.23 लाख रुपये तक पहुंच गया है. वहीं चांदी भी 1.50 लाख रुपये प्रति किलो तक आ गई है.
ऐसे में शादी वाले परिवारों ने राहत की सांस ली है, लंबे समय से खरीदारी टाल रहे ग्राहक फिर बाजार पहुंचने लगे हैं और व्यापारियों को कारोबार में तेजी की उम्मीद जगी है. हालांकि निवेश के लिहाज से बाजार के जानकार अभी भी सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं.
शादी वाले घरों का बजट हुआ आसान
बता दें कि शादी-ब्याह के सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है, जिन्हें गहनों की खरीदारी करनी है. ऊंचे भाव के चलते कई परिवार खरीदारी टाल रहे थे या बजट के हिसाब से गहनों की मात्रा और डिजाइन में कटौती कर रहे थे. अब कीमतें नीचे आने से उन्हें उसी बजट में पहले के मुकाबले ज्यादा ज्वेलरी खरीदने का मौका मिल रहा है. भोपाल के रजनीश त्रिपाठी बताते हैं कि उनके घर में 26 नवंबर को शादी है. वे भी सोने के भाव कम होने का इंतजार कर रहे थे. अब कीमतों में नरमी आने से अब उन्हें शादी की खरीदारी में राहत मिली है.
10 महीने में रिकार्ड ऊंचाई से नीचे आई कीमतें
बता दें इस साल की शुरुआत में सोने और चांदी ने रिकार्ड स्तर छुआ था. बीते 10 महीने पहले 29 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर पहुंच गया था. वहीं चांदी का भाव 3.80 लाख रुपये प्रति किलो तक गया था. अब सोना 5,947 रुपये सस्ता होकर 1.23 लाख रुपये और चांदी 9,789 रुपये गिरकर 1.50 लाख रुपये प्रति किलो पर आ गई है. जबकि 31 दिसंबर 2025 को सोने का भाव 1.33 लाख रुपये और चांदी 2.30 लाख रुपये प्रति किलो थी. वहीं पिछले साल 24 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,23,308 रुपये था.
सोने और चांदी के दाम को लेकर अभी भी अनिश्चितता
सोने और चांदी के आभूषणों के लिए देशभर में प्रसिद्ध रतलाम सराफा मार्केट में भी सोने और चांदी की गिरावट की वजह से हलचल तेज है. सर्राफा व्यापारी कीर्ति बड़जात्या ने बताया कि शादियों का सीजन होने की वजह से सोने और चांदी में जो गिरावट आई है, यह ग्राहकों के लिए फायदेमंद है. लेकिन जो अनिश्चितता बनी हुई है इसकी वजह से व्यापारियों द्वारा पूर्व में किए गए सौदों पर असर पड़ रहा है. खासकर चांदी में धारणा अभी और गिरावट की बनी हुई है. सोने की कीमतों में कमी आने की वजह से ग्राहकों द्वारा बुकिंग की जा रही है.
रेट कम होने से पुरानी बुकिंग हो रही कैंसिल
रतलाम के सराफा व्यापारी क्षितिज सोनी ने बताया कि कई ग्राहक जिन्होंने पूर्व में सोने के आभूषणों की बुकिंग अधिक रेट में करवाई थी. उन्हें नुकसान हो रहा है. कुछ लोग बुकिंग रद्द कर नए रेट पर आर्डर लेने को कह रहे हैं. इससे व्यापारियों को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है. हालांकि सोने और चांदी के दाम कम होने की वजह से ग्राहकी जरूर बढ़ी है, लेकिन व्यापारियों को दोनों धातुओं की कीमतों में बनी अनिश्चितता की वजह से नुकसान का डर भी बना हुआ है.
सोना खरीदने का मौका, लेकिन निवेश में जल्दबाजी नहीं
कीमतों में गिरावट को हर कोई खरीदारी का अवसर मान रहा है, लेकिन निवेश के लिहाज से तस्वीर थोड़ी अलग है. विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा नरमी लंबी अवधि के निवेशकों और शादी के लिए खरीदारी करने वालों के लिए अवसर हो सकती है. हालांकि बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव बने रहने की आशंका है. ऐसे में की सलाह है कि निवेशक एकमुश्त बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करें. खासकर चांदी में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है, क्योंकि इसमें सोने की तुलना में कीमतों का उतार-चढ़ाव अधिक रहता है.
इसलिए घट रही सोने-चांदी की कीमतें
बता दें कि कीमतों में गिरावट के पीछे केवल घरेलू मांग नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं. मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण दूसरी मुद्राओं में सोना-चांदी खरीदना महंगा हुआ है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मांग पर दबाव पड़ा है. वहीं अमेरिका में महंगाई और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी आशंकाओं ने भी कीमती धातुओं के आकर्षण को प्रभावित किया है. इसके अलावा रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिससे कीमतों पर दबाव बढ़ा. भारतीय बाजार में रुपये की मजबूती से आयात लागत कम होने का असर भी घरेलू भावों पर पड़ा.