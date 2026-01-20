16 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी, बच्चों की गुल्लक तक साथ ले गए चोर

ETV Bharat / state

घर से 16 लाख के सोने-चांदी के गहने चोरी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 12:25 PM IST

मंडी: सरकाघाट शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 16 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और नगदी पर हाथ साफ कर लिया. ये वारदात सरकाघाट के वार्ड नंबर-1 लाका में हुई है. इस संबंध में थाना सरकाघाट में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार अनित कुमार निवासी सरकाघाट ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि वो अपने परिवार सहित अपने पुराने घर कंडयोल गया हुआ था. परिवार की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने उसके नए मकान को निशाना बनाया. अगले दिन जब वापस लौटे तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था. अंदर जाकर देखने पर पाया गया कि बेडरूम में रखी अलमारी खुली पड़ी थी. कपड़े बिखरे हुए थे और गहनों के डिब्बे पूरी तरह खाली थे. चोरी हुए सोने के गहनों में मंगलसूत्र, नत्थ, टीक, अंगूठियां, झुमके और एक सोने की क्लिप शामिल है. इसके अलावा चांदी के गहनों में तीन जोड़ी पायल चोरी हुई हैं. इतना ही नहीं चोर बच्चों की गुल्लक में रखे करीब 2 से 3 हजार रुपये भी अपने साथ ले गए. चोरी गए कुल सामान की कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है.

थाना प्रभारी सरकाघाट रजनीश ठाकुर ने बताया कि शिकायत के आधार पर थाना सरकाघाट में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4) व 305 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक अनिल कुमार को सौंपी गई है. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई है.

मंगलवार को मामले पर एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा कि जिला में चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है. पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर दी गई हैं और तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है. किसी को संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते अपराधियों को पकड़ा जा सके. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और चोरों की तलाश जारी है.

