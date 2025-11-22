ETV Bharat / state

अलवर में दिनदहाड़े वारदात: ज्वैलर के गले पर लगाई दरांती और 35 लाख का सोना-चांदी लूटा

घटना के सीसीटीवी फुटेज देखते हुए ( ETV Bharat Alwar )