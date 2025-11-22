अलवर में दिनदहाड़े वारदात: ज्वैलर के गले पर लगाई दरांती और 35 लाख का सोना-चांदी लूटा
पीड़ित मोहनलाल ने शिकायत में करीब 350 ग्राम सोने और 2 किलो से ज्यादा चांदी लूटने की बात बताई है.
Published : November 22, 2025 at 7:53 PM IST
अलवर: शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में टेलको सर्कल के पास शनिवार दिनदहाड़े तीन अज्ञात बदमाशों ने ज्वैलरी शॉप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. लुटेरे ज्वैलर के गले पर दरांती लगाकर सोना-चांदी ले गए, जिसकी कीमत 35 लाख रुपए बताई गई है. दुकान के सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई. लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. लूट के बाद बदमाश तिजारा रोड की ओर भाग गए. पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के जरिए अज्ञात बदमाशों को तलाश रही है.
शिवाजी पार्क थाना अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि क्षेत्र के राधा ज्वैलर पर लूट की सूचना मिली. जाप्ते के साथ पहुंचे और जानकारी जुटाई. बड़े अधिकारियों को घटना से अवगत कराया. सीओ सिटी अंगद शर्मा मौके पर पहुंचे. थाना अधिकारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में तीन अज्ञात दुकान के अंदर लूट करते दिख रहे हैं. पीड़ित मोहनलाल ने शिकायत में करीब 350 ग्राम सोने और 2 किलो से ज्यादा चांदी लूटने की बात बताई है. पूरे सामान की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई गई है. पीड़ित की शिकायत पर अनुसंधान किया जा रहा है. इसके लिए अभय कमांड सेंटर के फुटेज चेक कर रहे हैं. बदमाशों की तलाश के लिए टीमें बनाई है.
हाथ में दरांती व बंदूक: पीड़ित मोहनलाल सोनी ने बताया कि शनिवार को तीन अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आए. बदमाशों ने दुकान के अंदर आते ही गले पर धारदार हथियार लगा दिया और दूसरे साथी ने दुकान में रखा सोने चांदी का सामान बैग में भर लिया. बदमाशों ने बाहर खड़े ग्राहकों को भी धमकाया. इसके बाद भाग गए. पीड़ित ने बताया कि वे मदद को चिल्लाते रहे, लेकिन अज्ञात बदमाशों के हाथ में हथियार होने के चलते कोई मदद के लिए नहीं पहुंच सका. बदमाश सामान लेकर बाइक से तुरंत तिजारा रोड की ओर निकल गए. उन्होंने बताया कि बदमाशों के हाथ में दरांती व बंदूक थी.
सीसीटीवी में कैद घटना: शनिवार को राधा ज्वैलर पर लूट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में दुकान में मुंह बांधे तीन व्यक्ति घुसते दिख रहे हैं. इसमें एक बदमाश ने व्यापारी को पकड़ा तो दूसरा दुकान से बैग में सामान डालता नजर आया. तीसरा बदमाश दुकान के बाहर खड़ा होकर आसपास नजर रखे था. बदमाश लूट के बाद व्यापारी को दुकान में धक्का देकर भागते दिखाई दिए.