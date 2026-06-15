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ग्राहक बन पहुंचे अपराधी, बोले- 'लॉकेट दिखाओ..' लॉकर खोलते ही तान दी बंदूक

कैमूर में अपराधी ग्राहक बनकर पहुंचे और जेवर देखने के दौरान दुकानदार पर बंदूक तान दी. 25 लाख के गहने और कैश की लूटपाट की.

loot from jewellery shop in Kaimur
कैमूर में ज्वेलरी शॉप से लाखों की लूट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 12:40 PM IST

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कैमूर: बिहार के कैमूर में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. जानकारी के अनुसार, बाइक सवार तीन की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया. अपराधियों ने दुकान में घुसकर लॉकर में रखे हुए करीब ₹25 लाख के सोने और चांदी के जेवरात और करीब 45 हजार रुपए नगदी की लूट की.

25 लाख के जेवर की लूट: घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए सभी मौके से भाग निकले. साथ ही बदमाशों ने घटनास्थल पर बुर्का और लेडिज पर्स भी छोड़ा है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दल बल के साथ पहुंचे कैमुर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने मामले की जांच का निर्देश दिया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

3 की संख्या में थे बाइक सवार अपराधी: बता दें कि कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बहुआरा बाजार में स्थित खुशबू ज्वेलर्स में रविवार दोपहर अपाचे बाइक से आये तीन की संख्या में हथियार बंद अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. दुकानदार ने कहा, लॉकर में करीब 25 लाख से अधिक के जेवरात थे और 40 से 45 हजार रुपए नगद थे, जिन्हें अपराधी लुट ले गए.

ग्राहक बनकर पहुंचे थे अपराधी: वहीं सोमवार (15 जून) को मोहनिया थाना में आवेदन देने पहुंचा ज्वेलरी दुकानदार आशुतोष कुमार ने कहा कि पहले एक व्यक्ति आया उसने लॉकेट दिखाने को कहा. जैसे ही मैने लॉकेट दिखाने के लिए लॉकर खोला हथियार मेरे सिर पर रखकर बोला हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे.

loot from jewellery shop in Kaimur
3 की संख्या में थे बाइक सवार अपराधी (ETV Bharat)

"इतनी देर में और दो लोग आ गए तीनों के हाथ में हथियार थे. सभी सामान लेकर एक बाेरे में रखकर भागने लगे. जब मैंने पकड़ने के लिए हल्ला किया तो फायरिंग किया. मैंने किसी तरह अपनी जान बचायी, लेकिन वे लोग फरार हो गए."- आशुतोष कुमार, ज्वेलरी दुकानदार का बेटा

"हम दुकान से थोड़ी देर के लिए निकले थे, कहीं जाना था. बेटा फोन करके घटना के बारे में बताया और रो रहा था. मैंने कहा रो मत मैं आ रहा हूं. आकर देखें तो लूटपाट हुआ था. बेटा लॉकेट दिखा रहा था, उसी दौरान अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया."- ब्रजेश कुमार सेठ, दुकानदार

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घटनास्थल से बुर्का, लेडिज पर्स जब्त (ETV Bharat)

बुर्का, लेडिज पर्स जब्त: घटनास्थल पर ग्लब्स, बुर्का, लेडिज पर्स, झोला अपराधियों ने छोड़ा है, जिसे पुलिस जब्त कर कार्रवाई कर रही है. वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए मोहनिया एसडीपीओ गोपाल कृष्णा ने कहा कि दोपहर में सूचना मिली कि बहुआरा में ज्वेलरी शॉप में लूट हुई है. अभी क्लियर नहीं है लेकिन करीब 20 लाख के जेवरात थे.

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घटना के बाद इलाके में दहशत (ETV Bharat)

"तीन की संख्या में अपराधी थे. फायरिंग हुई है. मामले की जांच की जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी."- गोपाल कृष्णा, एसडीपीओ, मोहनिया

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