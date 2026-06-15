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ग्राहक बन पहुंचे अपराधी, बोले- 'लॉकेट दिखाओ..' लॉकर खोलते ही तान दी बंदूक

कैमूर: बिहार के कैमूर में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है. जानकारी के अनुसार, बाइक सवार तीन की संख्या में आए हथियार बंद अपराधियों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया. अपराधियों ने दुकान में घुसकर लॉकर में रखे हुए करीब ₹25 लाख के सोने और चांदी के जेवरात और करीब 45 हजार रुपए नगदी की लूट की.

25 लाख के जेवर की लूट: घटना को अंजाम देने के बाद फायरिंग करते हुए सभी मौके से भाग निकले. साथ ही बदमाशों ने घटनास्थल पर बुर्का और लेडिज पर्स भी छोड़ा है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दल बल के साथ पहुंचे कैमुर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने मामले की जांच का निर्देश दिया है.

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3 की संख्या में थे बाइक सवार अपराधी: बता दें कि कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के बहुआरा बाजार में स्थित खुशबू ज्वेलर्स में रविवार दोपहर अपाचे बाइक से आये तीन की संख्या में हथियार बंद अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है. दुकानदार ने कहा, लॉकर में करीब 25 लाख से अधिक के जेवरात थे और 40 से 45 हजार रुपए नगद थे, जिन्हें अपराधी लुट ले गए.

ग्राहक बनकर पहुंचे थे अपराधी: वहीं सोमवार (15 जून) को मोहनिया थाना में आवेदन देने पहुंचा ज्वेलरी दुकानदार आशुतोष कुमार ने कहा कि पहले एक व्यक्ति आया उसने लॉकेट दिखाने को कहा. जैसे ही मैने लॉकेट दिखाने के लिए लॉकर खोला हथियार मेरे सिर पर रखकर बोला हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे.