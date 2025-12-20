कानपुर में ज्वेलरी शॉप से 10 लाख रुपये के गहने किये थे चोरी, दोनों आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सुनार के यहां चोरी के मामले में दीपक सोनकर और विशाल को गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 10:30 PM IST|
Updated : December 20, 2025 at 10:39 PM IST
कानपुर: चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने बीते 6 महीने पहले हुई चोरी का शनिवार को खुलासा कर दिया. यह चोरी अहिरवा इलाके में एक सर्राफा दुकानदार की दुकान में हुई थी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है.
10 लाख रुपये के जेवरात चोरी: चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा के सदानंद नगर निवासी संतोष स्वर्णकार की दुकान में 5 मई 2025 को देर रात चोरी की वारदात हुई थी. चोरों ने दुकान के बगल में बनी गैलरी का सहारा लेकर अंदर घुसने की योजना बनाई थी. पहले उन्होंने दुकान का चैनल तोड़ा और फिर शटर को नुकसान पहुंचाया. फिर अंदर रखे करीब 10 लाख रुपये कीमत के सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए थे.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मिला सुराग: दुकानदार संतोष स्वर्णकार ने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शनिवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली. आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के जेवरात बरामद कर लिये. साथ ही चोरी के समय इस्तेमाल की गई बाइक भी पुलिस ने जब्त कर ली है.
छह महीने से अंडरग्राउंड थे दोनों आरोपी: डीसीपी ईस्ट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि गुरुवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगल विहार स्थित बड़ी पुलिया के पास से नौबस्ता की ओर से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा गया. पुलिस ने जब उनसे सख्ती से पूछताछ कि तो आरोपियों ने अपना नाम दीपक सोनकर और विशाल बताया.
पूछताछ के बाद दोनों ने अहिरवा में चोरी की वारदात स्वीकार की. पुलिस ने आरोपियों के पास से जेवरात और बाइक बरामद की है. पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
