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कांग्रेस बैठक में सीट विवाद पर भड़के गोकुल सेतिया, बोले- "भाजपा की मलाई खाने वाले हमें न दें नसीहत"

कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बैठक में सीट विवाद, वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और हाईकमान की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए.

GOKUL SETIA CONGRESS MEETING
कांग्रेस बैठक में सीट विवाद पर भड़के गोकुल सेतिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 11, 2026 at 4:13 PM IST

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सिरसा: हरियाणा कांग्रेस की हालिया बैठक के बाद पार्टी की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक हो गई है. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बैठक में हुए घटनाक्रम को लेकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि, "जो नेता पहले भाजपा में रहे और अब कांग्रेस में लौटे हैं, वे पुराने कांग्रेसियों को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं."

"भाजपा की मलाई खाने वाले हमें न दें नसीहत": गोकुल सेतिया ने कहा कि, "भाजपा की मलाई खाने वाले नेता अब कांग्रेस में आकर हमें नसीहत दे रहे हैं. किसान आंदोलन के समय इन्हीं नेताओं ने किसानों की खिलाफत की थी और आज वही लोग पार्टी में आगे बैठकर सीख देने का काम कर रहे हैं. संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होगा."

गोकुल सेतिया बोले- "भाजपा की मलाई खाने वाले हमें न दें नसीहत" (ETV Bharat)

सीट विवाद पर जताई नाराजगी: बैठक में सीट व्यवस्था को लेकर भी सेतिया ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि, "मेरी और विधायक देवेंद्र हंस की सीट सबसे पीछे लगाई गई थी. मैंने पर्ची फाड़कर कोई गलती नहीं की. हम दोनों आगे जाकर बैठ गए. कुछ नेता समय से पहले आकर आगे की सीटों पर बैठ गए थे. जब बैठक की शुरुआत ही गलत तरीके से होगी तो उससे अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है. ये निर्वाचित विधायकों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है."

2014 में कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बताया: सेतिया ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि, " साल 2014 में तत्कालीन प्रदेश नेतृत्व के कारण कांग्रेस छोड़ी थी. मैंने 2014 में भी पार्टी छोड़ी थी और उसका कारण तत्कालीन नेतृत्व था. उस समय ऐसा माहौल बना दिया गया था कि कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेना पड़ा. उस दौर में सिरसा के कांग्रेस नेताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता था."

हाईकमान को दी संगठन संभालने की सलाह: कांग्रेस हाईकमान को सीधी सलाह देते हुए गोकुल सेतिया ने कहा कि, "विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के पास 37 विधायक थे, लेकिन बाद में कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं. अब पार्टी के पास 32 विधायक ही बचे हैं, पहले इन्हें तो संभाल लो. जब पार्टी अपने विधायकों का मनोबल नहीं बढ़ाएगी तो कार्यकर्ताओं का विश्वास कैसे बनाए रखेगी? संगठन को मजबूत करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मान देना जरूरी है."

"संघर्ष करने वाले पीछे, जिम्मेदार नेता आगे": सेतिया ने पार्टी के मंच संचालन और नेतृत्व पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "जो नेता कांग्रेस को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार रहे, वही मंच पर आगे बैठे थे, जबकि जमीन पर संघर्ष करने वालों को पीछे बैठाया गया. यदि पार्टी को हरियाणा में मजबूत बनाना है तो समर्पित कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को प्राथमिकता देनी होगी."

बयान से बढ़ सकती है सियासी हलचल: गोकुल सेतिया के बयान ने हरियाणा कांग्रेस में नई राजनीतिक चर्चा छेड़ दी है. पार्टी के भीतर चल रही असहमति अब खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है. हालांकि जिन नेताओं पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है, उनकी ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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