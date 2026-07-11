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कांग्रेस बैठक में सीट विवाद पर भड़के गोकुल सेतिया, बोले- "भाजपा की मलाई खाने वाले हमें न दें नसीहत"

कांग्रेस बैठक में सीट विवाद पर भड़के गोकुल सेतिया ( ETV Bharat )

सिरसा: हरियाणा कांग्रेस की हालिया बैठक के बाद पार्टी की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सार्वजनिक हो गई है. सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बैठक में हुए घटनाक्रम को लेकर अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संगठन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा कि, "जो नेता पहले भाजपा में रहे और अब कांग्रेस में लौटे हैं, वे पुराने कांग्रेसियों को नसीहत देने की कोशिश कर रहे हैं." "भाजपा की मलाई खाने वाले हमें न दें नसीहत": गोकुल सेतिया ने कहा कि, "भाजपा की मलाई खाने वाले नेता अब कांग्रेस में आकर हमें नसीहत दे रहे हैं. किसान आंदोलन के समय इन्हीं नेताओं ने किसानों की खिलाफत की थी और आज वही लोग पार्टी में आगे बैठकर सीख देने का काम कर रहे हैं. संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए, तभी संगठन मजबूत होगा." गोकुल सेतिया बोले- "भाजपा की मलाई खाने वाले हमें न दें नसीहत" (ETV Bharat) सीट विवाद पर जताई नाराजगी: बैठक में सीट व्यवस्था को लेकर भी सेतिया ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि, "मेरी और विधायक देवेंद्र हंस की सीट सबसे पीछे लगाई गई थी. मैंने पर्ची फाड़कर कोई गलती नहीं की. हम दोनों आगे जाकर बैठ गए. कुछ नेता समय से पहले आकर आगे की सीटों पर बैठ गए थे. जब बैठक की शुरुआत ही गलत तरीके से होगी तो उससे अच्छे परिणाम की उम्मीद कैसे की जा सकती है. ये निर्वाचित विधायकों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा है."