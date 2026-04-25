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सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने सड़क और गलियों के निर्माण में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप, विजलेंस से जांच की मांग

सिरसा में कागजों पर सड़कों और गालियों के निर्माण के मामले को स्थानीय विधायक गोकुल सेतिया ने उठाया है.

SIRSA MLA GOKUL SETIA
सिरसा विधायक गोकुल सेतिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 4:35 PM IST

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Updated : April 25, 2026 at 4:46 PM IST

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सिरसा: इलाके के कुछ गलियों के नवनिर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इसको देखते हुए सिरसा विधायक गोकुल सेतिया गुरुवार दोपहर को शहर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कई गलियों में स्वयं गड़बड़ी को पकड़ा. पता चला कि कई गलियां बिना काम के ही कागजों में बनाई गई हैं. गोकुल सेतिया ने शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल से भी इस इलाके में निर्माण कार्य में फर्जीवाड़े की शिकायत की है.

F-ब्लॉक की गलियां में फर्जीवाड़ाः विधायक गोकुल ने कहा कि "F-ब्लॉक में कुछ गलियां ऐसी है, जिनका 12 से 13 लाख रुपए बजट पास हो चुका है. मगर गलियां ज्यों की त्यों पड़ी हैं. F-ब्लॉक में एलांग पार्क के पास मकान नंबर 37 के सामने इंटरलॉक लगाकर गली बना दी गई और वो भी कागजों में बनाई हैं."

सिरसा विधायक गोकुल सेतिया ने सड़क और गलियों के निर्माण में भारी अनियमित्ता का लगाया आरोप (ETV Bharat)

फर्जीवाड़े की शिकायत विजलेंस से करेंगे विधायकः ये पूरा काम करीब 10 करोड़ रुपए का था और 13 जनवरी 2023 में काम हुआ है. इसमें सारी आईपीबी स्ट्रीट हैं. इसी के तहत घरों के आगे रोड तक इंटरलॉक लगती है. ये 40-42 लाख की तीन से चार गलियां हैं. विधायक ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से सवाल उठाते हुए कहा कि "ये गलियां कहां बनी हैं, वो दिखा दीजिए. विधायक बोले, किस प्रकार कागजों में गलियां बनती थी. आज भी हमारे इलाके का सत्तानाश किया है. अब इसकी विजिलेंस को शिकायत करेंगे. ये लोगों का 11-12 लाख रुपए अपनी जेब में डालने का काम किया है. ये लीडरों की देखरेख के बैगर किस प्रकार काम होता रहा है. ऐसा तो हो नहीं सकता कि लीडरों की नजर में ये चीजें न हो."

गलियां का धरातल पर नहीं हुआ है निर्माण: विधायक सेतिया ने कहा कि "ऐसा ही हाल गौशाला मोहल्ला में कुछ गलियों का हैं. वहां भी कुछ गलियां कागजों में बन गई. इन गलियों के सारे कागजात फर्जी हैं और ऐसे बिल पास किए गए हैं. इन गलियां का धरातल पर निर्माण नहीं हुआ है."

भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांगः विधायक नंदन वाटिका में पहुंचे और गली नंबर दो की आईपीबी स्ट्रीट बना दी, जिस पर 11 लाख का खर्चा आया है. ये सारी गली बना दी है, जबकि गली को तोड़ रखा है. ये सड़क है और कागजों में आईपीबी बनी है. सीधा 41 लाख रुपये खा गए. अधिकारी और उस समय के नगर परिषद के अफसर मिले हुए थे. एसपी को ये दस्तावेज भेज दिए हैं. भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार सस्पेंड करे. अफसरों को चेतावनी दी कि सुधर जाओ, इनमें से एक भी बचने वाला नहीं है. सेतिया ने आरोप लगाया कि इसके अलावा भी सिरसा में कई जगहों पर सड़क निर्माण किए बिना पैसे की निकासी कर ली गई है.

सिरसा में कानून व्यवस्था पर एसपी से करेंगे बातः इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने बीते दिनों सिरसा स्थित जाट धर्मशाला में हथियारबंद लोगों के दाखिल होने पर सिरसा में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था. इस पर गोकुल सेतिया का कहना है कि "यह मामला मेरे संज्ञान में आया है. इस मामले को लेकर मैंने दिग्विजय सिंह चौटाला से भी बातचीत की है. मामले की पुलिस तफ्तीश कर रही है. एसपी सिरसा से इस मसले को लेकर भी बातचीत करेंगे."

ये भी पढ़ें-दुष्यंत चौटाला के समर्थन में आए कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया, कहा- नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं
Last Updated : April 25, 2026 at 4:46 PM IST

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