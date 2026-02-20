ETV Bharat / state

मेडिकल लीव लेकर राजस्थान घूमने निकला पूरा दफ्तर! नायब तहसीलदार तलब, 9 को नोटिस

एसडीएम ने लिया स्वत: संज्ञान, एक साथ मेडिकल व कैजुअल लीव पर जाने के मामले में जवाब तलब.

Rajasthan tour on medical and casual leave
मेडिकल व कैजुअल लीव पर राजस्थान टूर (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 10:20 AM IST

Updated : February 20, 2026 at 11:28 AM IST

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में सरकारी कर्मचारियों का "राजस्थान टूर” इन दिनों खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. यह मामला सब तहसील माजरा से जुड़ा है. इस कार्यालय से अधिकारी व कर्मचारियों के एक साथ अवकाश पर जाने के मामले ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा रखी है. इस मामले में जहां संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है. वहीं, आज (शुक्रवार) को डीसी सिरमौर ने नायब तहसीलदार को भी तलब किया है. दरअसल मामला कुछ दिनों पहले का है, जिसके सामने आते ही पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा ने उन्होंने स्वत: संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार और कार्यालय के 8 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब तलब किया है.

मेडिकल और कैजुअल लीव पर राजस्थान भ्रमण

एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा ने बताया कि माजरा सब तहसील के नायब तहसीलदार ने शुगर लेवल 270 होने का हवाला देते हुए मेडिकल लीव ली थी. वहीं, कार्यालय के 8 कर्मचारियों ने कैजुअल लीव ले ली. बताया जा रहा है कि अवकाश के दौरान संबंधित राजस्व कर्मचारी राजस्थान भ्रमण पर चले गए. इनमें नायब तहसीलदार सहित तीन पटवारी, एक कानूनगो और दो महिलाओं समेत तीन क्लर्क शामिल है. एक साथ अधिकारी व कर्मचारियों के अवकाश पर रहने से सब तहसील कार्यालय में कार्य लगभग ठप हो गया. दूर-दराज से अपने कार्य के लिए पहुंचे ग्रामीणों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा, जिससे लोगों में खासा रोष देखा गया.

ऐसे प्रशासन तक पहुंचा मामला

इसी बीच मामले का खुलासा तब हुआ जब कर्मचारियों के राजस्थान भ्रमण की फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुईं. इसके बाद ये जानकारी प्रशासन के संज्ञान में आई कि चर्चा है कि सब तहसील माजरा का कार्यालय लगभग खाली पड़ा रहा, जबकि स्टाफ बाहरी दौरे पर था.

नायब तहसीलदार को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं, मांगा जवाब

इस मामले में चूंकि नायब तहसीलदार मेडिकल लीव पर थे. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे संबंधित कर्मचारियों के साथ भ्रमण पर गए थे या नहीं. बावजूद इसके प्रशासन ने उन्हें भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके अलावा एक साथ स्टाफ को अवकाश स्वीकृत किए जाने के मामले में तहसीलदार से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.

एसडीएम पांवटा साहिब गुंजित सिंह चीमा ने स्पष्ट किया, "सरकारी कार्यालय में एक साथ अधिकारी और स्टाफ की अनुपस्थिति गंभीर विषय है. यह मामला संज्ञान में आते ही स्वत: संज्ञान लिया. संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. जवाब प्राप्त होने के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की होगी."

राजस्व कर्मियों पर प्रशासन की बड़ी सख्ती, आज नायब तहसीलदार तलब

वहीं, माजरा उप तहसील में सामूहिक अवकाश लेकर राजस्थान यात्रा पर गए राजस्व कर्मियों का मामला अब प्रशासनिक सख्ती तक पहुंच गया है. इस मामले में डीसी सिरमौर ने आज नायब तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है, जबकि पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिसों के जवाब के बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी. ऐसे में संलिप्त कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है.

फोटो वायरल होने के बाद मामले ने पकड़ा तूल

संबंधित कर्मियों ने कथित तौर पर रिश्तेदार की शादी और बीमारी का हवाला देकर कैजुअल लीव ली, जबकि माजरा के तहसीलदार इंद्र कुमार मेडिकल लीव पर थे. मामला तब सामने आया जब यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गई. स्थानीय लोगों ने इन पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट प्रशासन तक पहुंचाए, जिसके बाद पांवटा साहिब प्रशासन हरकत में आया. इसके बाद एसडीएम पांवटा साहिब ने उप तहसील से फोन पर एक-एक कर्मचारी के अवकाश की पुष्टि की. सामूहिक रूप से कैजुअल लीव पर होने की तस्दीक के बाद सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल ड्यूटी जॉइन करने के निर्देश दिए गए. संबंधित कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है.

इस एंगल से भी होगी मामले की जांच

वहीं, जांच का फोकस अब इस बात पर भी है कि क्या यात्रा किसी बाहरी व्यक्ति या पक्ष द्वारा प्रायोजित थी. अगर टूर के प्रयोजन की पुष्टि होती है, तो यह भी देखा जा सकता है कि कहीं इसके बदले राजस्व विभाग से किसी प्रकार का अनुचित लाभ तो नहीं दिया गया. सूत्रों के मुताबिक खर्चों और संभावित प्रयोजन के पहलू पर भी पूछताछ संभव बताई जा रही है. वहीं, ये अपने तरह का अनोखा मामला है, क्योंकि एक साथ राजस्व अमले के अधिकारी और कर्मचारियों का अवकाश लेकर बाहर जाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है.

राजस्व विभाग की कार्यशैली-जवाबदेही पर उठे सवाल

उल्लेखनीय है कि पटवारियों का कैडर अब राज्य स्तर का हो चुका है. ऐसे में अंतिम कार्रवाई शिमला स्तर से की जा सकती है. हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन जांच रिपोर्ट और नोटिस के जवाब का इंतजार कर रहा है. दूसरी तरफ प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो निलंबन से लेकर विभागीय जांच तक की कार्रवाई संभव है. फिलहाल राजस्व विभाग की कार्यशैली और जवाबदेही पर उठे सवालों ने इस मामले को जिले की प्रमुख प्रशासनिक घटनाओं में ला खड़ा कर दिया है. वहीं, डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने नायब तहसीलदार को तलब किए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि एसडीएम द्वारा जारी नोटिसों के जवाब के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा.

Last Updated : February 20, 2026 at 11:28 AM IST

