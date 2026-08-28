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एमसीबी के गोहड़ारी नदी पर टूटे पुल से भारी दिक्कत, जनकपुर शहडोल मार्ग बाधित

एमसीबी: छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले जनकपुर-शहडोल मुख्य मार्ग पर स्थित गोहड़ारी नदी का पुल 20 अगस्त को क्षतिग्रस्त हो गया है. करीब आठ से दस दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है. पुल पर आवागमन प्रभावित होने से स्कूली बच्चों, ग्रामीणों, व्यापारियों और आम राहगीरों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पुल के दोनों ओर बसों का आवागमन रुक गया है. यात्रियों और स्कूली बच्चों को एक बस से उतरकर करीब 500 मीटर पैदल चलना पड़ता है. इसके बाद दूसरी ओर खड़ी बस में सवार होकर आगे का सफर करना पड़ रहा है. लोगों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन करीब 350 से 400 स्कूली बच्चे आवागमन करते हैं. पुल की स्थिति को लेकर ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है.

स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है. इस पुल को जल्दी बनाना चाहिए ताकि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को सुविधा मिल सके-गरीब मौर्य, स्थानीय

स्कूली बच्चों को हो रही दिक्कत (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल

ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अंकुर प्रताप सिंह ने पुल की मरम्मत में देरी को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पुल क्षतिग्रस्त हुए एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अबतक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हो पाया है. पुल क्षतिग्रस्त होने से उस पार स्थित कई ग्राम पंचायतों के लोगों का संपर्क प्रभावित हुआ है.

एमसीबी का जनकपुर शहडोल मार्ग बाधित (ETV BHARAT)

एक हफ्ता हो गया लेकिन मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है. त्यौहार का समय है. लोगों को परेशानी हो रही है. मरम्मत का काम क्यों चालू नहीं हो रहा है? कोई हादसा होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा- अंकुर प्रताप सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष

नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने बताई स्थिति

नगर पंचायत उपाध्यक्ष नीलेश मिश्रा ने बताया कि कुछ दिन पहले हुई भारी बारिश के दौरान नदी में तेज बाढ़ आई थी, जिससे पुल को नुकसान पहुंचा. उनके अनुसार पुल में लगा बैरिकोट छूट गया है और पुल के पाए को भी नुकसान हुआ है. सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल पुल से आवागमन बंद कराया गया है और एसडीएम द्वारा आदेश जारी किया गया है.

गोहड़ारी नदी का पुल टूटा (ETV BHARAT)

चांगभखार क्षेत्र का करीब 90 प्रतिशत व्यापार मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है. यह पुल मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है. पुल बंद होने से व्यापारियों के साथ करीब 350 से 400 स्कूली बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं. भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह से भी इस संबंध में चर्चा की है. वहीं पीडब्ल्यूडी एसडीओ से हुई बातचीत में बताया गया कि लगातार बारिश और नदी में जलस्तर अधिक होने के कारण फिलहाल मरम्मत कार्य प्रभावित हो रहा है. बारिश थमने और जलस्तर सामान्य होने के बाद काम शुरू किए जाने की बात कही गई है-नीलेश मिश्रा, नगर पंचायत उपाध्यक्ष