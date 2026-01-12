ETV Bharat / state

गोह विधानसभा के पराजित BJP उम्मीदवार रणविजय कुमार ने चुनाव परिणाम को दी चुनौती

पटना : पटना हाईकोर्ट में बिहार विधानसभा के गोह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में पराजित भाजपा उम्मीदवार डा. रणविजय कुमार ने चुनाव याचिका दायर कर चुनाव परिणाम को चुनौती दी. जस्टिस एसबीपी सिंह ने राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते इसे सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया. साथ ही राजद के विजयी उम्मीदवार अमरेंद्र कुमार व अन्य को नोटिस जारी किया है.

चुनाव परिणाम को HC में चुनौती : गोह विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा के निर्वाचन के लिए 11 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था. इसका परिणाम 14 नवंबर 2025 को जारी हुआ था. इस चुनाव परिणाम के अनुसार भाजपा के प्रत्याशी डा. रणविजय सिंह राजद प्रत्याशी अमरेंद्र सिंह से पराजित घोषित हुए. उन्होंने इस चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए चुनाव याचिका दायर की.

अनियमितता और गड़बड़ी का आरोप : डा. रणविजय सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता निवेदिता निर्विकार ने कोर्ट को बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं व गड़बड़ियां हुई. उन्होंने बताया कि राजद उम्मीदवार के चुनाव के लिए हुए नामांकन में गड़बड़ी हुई, जिसका प्रभाव भाजपा प्रत्याशी के परिणाम पर पड़ा.