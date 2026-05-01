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सुकमा का गोगुंडा, जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां हरा सोना और उम्मीदों की खनक सुनाई दे रही

सबसे दिल छू लेने वाला बदलाव है. मनोरंजन कक्ष का निर्माण. नक्सल क्षेत्र के लिए यह किसी क्रांति से कम नहीं है. बड़ी स्क्रीन पर पहली बार फिल्में देखना, क्रिकेट मैच का आनंद लेना और देश-दुनिया की खबरों से जुड़ना यह सब उन ग्रामीणों के लिए नया अनुभव है, जिन्होंने अब तक सिर्फ संघर्ष ही देखा था. यह कक्ष सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव और मानसिक सुकून का केंद्र बनने जा रहा है.

करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से यहां विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है. जहां कभी स्कूल और आंगनबाड़ी की कल्पना भी मुश्किल थी, वहां अब बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं. पीडीएस भवन बन रहा है, ताकि राशन के लिए दूर-दूर भटकना न पड़े.

सुकमा: कोंटा विकासखंड के अंतिम छोर पर स्थित गोगुंडा पंचायत और उससे जुड़े मीचिगुड़ा गांव में बदलाव दिख रहा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नक्सलवाद के खात्मे के बाद प्रशासन ने जिस तरह इस क्षेत्र को मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया, वह अब जमीन पर दिखने लगा है.

27 अप्रैल से शुरू हुई तेंदूपत्ता खरीदी

27 अप्रैल से गोगुंडा में तेंदूपत्ता की खरीदी शुरू हुई है और यह अपने आप में ऐतिहासिक है. आजादी के बाद पहली बार इस पंचायत में ‘हरा सोना’ खरीदा जा रहा है. करीब 200 परिवारों के लिए यह सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का जरिया बन गया है.

200 परिवारों को रोजगार (ETV Bharat Chhattisgarh)

ग्रामीण बेच रहे तेंदूपत्ता

एक समय था जब ग्रामीण डर के साए में जीते थे. फड़ तक जाना भी जोखिम भरा होता था. नक्सलियों के डर से लोग अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पा पाते थे. लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. पूर्व सरपंच माड़वी देवा की आंखों में चमक साफ दिखती है, जब वे बताते हैं कि अब लोग बिना डर के फड़ तक पहुंचते हैं और खुलेआम अपनी उपज बेचते हैं.

फड़ मुंशी बनी महिला

इस बदलाव में महिलाओं की भूमिका भी बेहद अहम है. मुचाकी गंगी का फड़ मुंशी बनना इस बात का संकेत है कि अब बस्तर की महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं. मुचाकी देवे और हेमला मंगला जैसी महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं. उन्हें घर के पास ही काम मिल रहा है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है.

गांव में दो महीने पहले आई थी बिजली (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में पहले बार पहुंची बिजली

गांव में दो महीने पहले आई बिजली ने भी जीवन को नई रोशनी दी है. जहां पहले अंधेरा ही अंधेरा था, वहां अब रोशनी है सिर्फ बल्ब की नहीं, बल्कि उम्मीदों की अब बच्चे पढ़ पा रहे हैं, महिलाएं घर के काम आसानी से कर पा रही हैं और गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है.

गांव में पहुंचा प्रशासन

यह सब कुछ आसान नहीं था. यह वही इलाका है, जहां कभी नक्सली घटनाएं आम थीं. सड़कें काट दी जाती थीं, पुल उड़ा दिए जाते थे और विकास कार्यों को रोक दिया जाता था. सरकारी अमला यहां आने से कतराता था. लेकिन अब वही प्रशासन यहां डेरा डालकर काम कर रहा है.

बदलाव में महिलाओं की भूमिका भी बेहद अहम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ मुकुंद ठाकुर के मार्गदर्शन में जिस तरह योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, वह काबिल-ए-तारीफ है. डीएफओ अक्षय भोंसले की पहल से तेंदूपत्ता खरीदी शुरू होना इस बदलाव की मजबूत कड़ी है.

कलेक्टर अमित कुमार ने कहा -गोगुंडा जैसे सुदूर और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है. तेंदूपत्ता खरीदी की शुरुआत और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार यह दिखाता है कि अब यहां विश्वास और शांति का माहौल बना है. हमारा लक्ष्य है कि अंतिम छोर तक हर ग्रामीण को योजनाओं का लाभ मिले.

गोगुंडा में पहली बार तेंदूपत्ता खरीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

डीएफओ अक्षय भोसले ने जानकारी देते हुए कहा -गोगुंडा में पहली बार तेंदूपत्ता खरीदी शुरू होना ऐतिहासिक कदम है. इससे स्थानीय ग्रामीणों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे. वन संपदा अब लोगों की आजीविका और विकास का मजबूत आधार बन रही है.

सुकमा का बदल रहा चेहरा

जहां कभी बंदूकें बोलती थीं, आज वहां सपने आकार ले रहे हैं. गोगुंडा की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे बस्तर के बदलते चेहरे की कहानी है एक ऐसी कहानी, जो दर्द से शुरू होकर उम्मीद पर खत्म होती है.