गोगुंडा में पहली बार मनाया गया गणतंत्र दिवस, तिरंगा लहराया, वंदे मातरम के लगे नारे, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
सुकमा के गोगुंडा में लाल आतंक की जगह आज तिरंगा लहराया गया. यहां पहली बार लाल सलाम नहीं वंदे मातरम के नारे लगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 26, 2026 at 1:38 PM IST
सुकमा: जिले का गोगुंडा जहां कभी नक्सल घटनाओं की परछाई इतनी गहरी थी कि राष्ट्रीय पर्व केवल तारीख बनकर रह जाते थे वहां इस साल तिरंगा लहराया है. आजादी के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोगुंडा की धरती पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे हैं. यह क्षण सिर्फ एक ध्वजारोहण नहीं, बल्कि दशकों के डर, हिंसा और खामोशी पर लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक बन गया. ETV भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए-
कभी नक्सल हिंसा में फंसा था आम जनजीवन
गोगुंडा क्षेत्र में लंबे समय तक नक्सल घटनाओं का सबसे ज्यादा असर आम ग्रामीणों पर पड़ा. सूरज ढलते ही गांवों में सन्नाटा छा जाता था. नक्सलियों की ‘जन अदालत’, जबरन वसूली, धमकी और हिंसा ने लोगों को डर के माहौल में जीने पर मजबूर कर दिया था. स्कूल अक्सर बंद रहते थे, सड़कें अधूरी थीं और विकास योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई थीं. बच्चों का बचपन डर में बीत रहा था, जबकि बुजुर्गों ने अपनी पूरी जिंदगी भय के साये में गुजार दी. तिरंगा फहराना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी खतरनाक माना जाता था. इन जंगलों में कभी राष्ट्रगान की आवाज नहीं गूंजी थी. लोकतंत्र यहां सिर्फ किताबों तक सीमित था.
सुरक्षा कैंप खुलने से बदले हालात
हालात तब बदलने लगे जब सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी और जिला पुलिस की संयुक्त पहल से गोगुंडा में स्थायी सुरक्षा कैंप की स्थापना की गई. यह अभियान सीआरपीएफ कमांडेंट हिमांशु पांडे के नेतृत्व और जिला पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में शुरू हुआ. सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी से नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हुआ. जिन रास्तों पर पहले चलना खतरे से खाली नहीं था, अब वहां ग्रामीण निडर होकर आने-जाने लगे. गांव की चौपालों से धीरे-धीरे डर का माहौल खत्म होने लगा.
26 जनवरी: जब इतिहास रचा गया
गणतंत्र दिवस की सुबह गोगुंडा के लिए ऐतिहासिक रही. पहली बार खुलेआम तिरंगा फहराया गया और ‘जन गण मन’ की गूंज जंगलों में सुनाई दी. यह पल कई लोगों के लिए भावुक कर देने वाला था. कई बुजुर्गों की आंखें नम थीं, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने जीवन में राष्ट्रगान खुले में सुन पाएंगे. बच्चे तिरंगे के नीचे मुस्कुराते नजर आए और महिलाओं के चेहरों पर गर्व और राहत साफ दिखाई दी. यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि डर से आज़ादी का प्रतीक था.
सुरक्षा के साथ मानवता की पहल
सीआरपीएफ और जिला पुलिस की भूमिका सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रही. कैंप खुलने के बाद मेडिकल शिविर लगाए गए, स्कूलों में बच्चों से संवाद किया गया और उन्हें किताबें बांटी गईं. ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और समाधान की कोशिश की गई. कमांडेंट हिमांशु पांडे और एसपी किरण चव्हाण का मानना है कि स्थायी शांति बंदूक से नहीं, बल्कि भरोसे से आती है. यही कारण है कि आज गोगुंडा के लोग सुरक्षा बलों को डर नहीं, बल्कि सुरक्षा और विकास की गारंटी मानते हैं.
तिरंगे के साथ लौटा लोकतंत्र
26 जनवरी को फहराया गया तिरंगा यह संदेश देता है कि लोकतंत्र को चाहे जितना दबाया जाए, वह फिर से मजबूत होकर उभरता है. यह जीत सिर्फ सुरक्षा बलों की नहीं, बल्कि उन ग्रामीणों की भी है जिन्होंने मुश्किल हालात में भी उम्मीद नहीं छोड़ी. आज गोगुंडा नक्सल हिंसा के लिए नहीं, बल्कि तिरंगे की शान और संविधान की ताकत के लिए पहचाना जा रहा है. अब यहां खामोशी नहीं, बल्कि गणतंत्र की गूंज सुनाई देती है.