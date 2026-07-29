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बिहार के खगड़िया में 25 वर्षीय महिला अमीन ने क्यों की आत्महत्या?, कॉल डिटेल्स से खुलेगा राज

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक महिला अमीन ने आत्महत्या कर ली. मृतक का शव उसके कमरे में मिला. सूचना के बाद मौके पर पहुंची गोगरी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

महिला अमीन ने की आत्महत्या: मृतका की पहचान बरखा रानी (25 वर्षीय) के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. भारी संख्या में स्थानीय लोग घर के बाहर जमा हो गए. सूचना पर गोगरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए खगड़िया सदर अस्पताल भेज दिया.

किराए के कमरे में मिला शव: गोगरी पुलिस के अनुसार, महिला बरखा रानी गोगरी अंचल और डीसीएलआर कार्यालय में अंचल अमीन के पद पर कार्यरत थीं और गोगरी नगर परिषद क्षेत्र के छोटी चक में नवीन पंडित के मकान में किराए पर रहती थीं. गुरुवार को उनका शव कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उन्होंने दुपट्टे को छत की कुंडी से बांधकर फंदा बनाया था.

वरिष्ठ अधिकारियों ने किया निरीक्षण: मामले की गंभीरता को देखते हुए गोगरी एसडीओ संजय कुमार, डीसीएलआर राजकुमार, डीएसपी चंदन ठाकुर, सीओ आमिर हुसैन और गोगरी थानाध्यक्ष अरबिंद कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को सभी संभावित पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया.

कटिहार की रहने वाली थीं बरखा रानी: पुलिस ने बताया कि बरखा रानी मूल रूप से कटिहार जिले के सेमापुर की रहने वाली थीं. घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है. परिवार के सदस्यों के आने के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

क्या बोली पुलिस?: गोगरी थानाध्यक्ष अरबिंद कुमार ने बताया कि पुलिस कमरे की तलाशी ले रही है और मोबाइल फोन की डिटेल भी खंगाली जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मृतका ने कोई लिखित संदेश छोड़ा था या नहीं?.

''बरखा रानी ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी सामने नहीं आया है. जांच टीम उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और पेशेवर पहलुओं की पड़ताल कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.'' - अरबिंद कुमार, गोगरी थानाध्यक्ष, खगड़िया

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