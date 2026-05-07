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गोरखनाथ ने तपस्या की, जहां गोगाजी हुए पैदा: ददरेवा में देखिए हिंदू-मुस्लिम की अनोखी गंगा-जमुनी तहजीब

कायमखानी मुस्लिम समाज गोगाजी को 'जाहरपीर' के रूप में पूजता है. यहां सभी धर्मों के लोग श्रद्धा से मत्था टेकने आते हैं.

Gogaji Temple in Churu
जाहरवीर गोगाजी का मंदिर (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 4:20 PM IST

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चूरू: हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के चूरू जिले का ददरेवा गांव अपनी समृद्ध आध्यात्मिक और धार्मिक विरासत के चलते पूरे देश में विशेष पहचान रखता है. यह लोक देवता जाहरवीर गोगाजी महाराज की जन्मस्थली है. यहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं. इसी भूमि पर कायमखानी समाज के संस्थापक दादा कायम खां का जन्म भी हुआ था. गुरु गोरखनाथ ने यहां अपने 1400 शिष्यों के साथ तपस्या की थी.

शिक्षाविद् किशोर सिंह राठौड़ के अनुसार मान्यता है कि गोगाजी की माता बाछल देवी को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी गुरु गोरखनाथ से ही मिला था. भाद्रपद कृष्ण नवमी, विक्रम संवत 1003 को गोगाजी का जन्म हुआ, जबकि दादा कायम खां का जन्म 14वीं सदी में माना जाता है. ददरेवा स्थित प्रसिद्ध गोरख गंगा (ढाब), गुरु गोरखनाथ का आश्रम और गोगाजी की घोड़े पर सवार प्रतिमा यहां के प्रमुख आकर्षण हैं. यहां सभी धर्मों के लोग श्रद्धा से मत्था टेकने आते हैं. कायमखानी मुस्लिम समाज गोगाजी को 'जाहरपीर' के रूप में पूजता है, जिससे यह स्थल हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया है. श्रद्धालु केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि अखाड़ों में बैठकर गुरु गोरखनाथ और गोगाजी की जीवनी को लोक भाषा में गाकर प्रस्तुत करते हैं. इस दौरान डेरू और कांसी के कचौले की विशेष ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती है.

यह बोले लोग. (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: जब गोगाजी ने छुड़ाए थे गजनवी के छक्के, 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ दी थी प्राणों की आहुति

ददरेवा मेले में दिखेगा नया प्रबंधन: सरपंच मोहम्मद जाहिद के अनुसार ददरेवा में करोड़ों रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाएंगे. इस वर्ष भादवा मास में लगने वाले प्रसिद्ध लक्खी मेले के लिए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है. ग्राम पंचायत ने मेले के लिए व्यवस्थित एक्शन प्लान तैयार किया है. अब तक दुकानदार अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगाते थे, जिससे रास्ते बाधित होते थे. इस बार दुकानों के लिए अलग से स्थान चिह्नित किया जाएगा तथा बिजली, पानी और सफाई की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

Gogaji Temple in Churu
जाहरवीर गोगाजी की प्रतिमा (ETV Bharat Churu)

गोरख गंगा होगी अतिक्रमण मुक्त: गोरख गंगा (ढाब) क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है. यहां किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं लगने दी जाएंगी, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में सुविधा मिल सके. आसपास की ऊबड़-खाबड़ जमीन को समतल किया जा रहा है, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है तथा गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. ददरेवा न केवल आस्था और परंपरा का केंद्र है, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता की जीवंत मिसाल भी है. विकास कार्यों और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ यह धार्मिक स्थल और मेला अधिक सुव्यवस्थित, आकर्षक और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनने की ओर बढ़ रहा है.

Gogaji Temple in Churu
मंदिर का प्रवेश द्वार (ETV Bharat Churu)

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GOGAJI TEMPLE IN CHURU

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