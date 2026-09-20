धनबाद में घर के अंदर जोरदार आवाज के साथ भू-धंसान, बना बड़ा गोफ, बाल-बाल बचे लोग
धनबाद के बाघमारा में भू-धंसान से एक घर में बड़ा सा गोफ बन गया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 20, 2026 at 2:21 PM IST
धनबाद: बाघमारा से एक बार फिर जमीन धंसने की भयावह तस्वीर सामने आई है. लोयाबाद के सात नंबर मुस्लिम मोहल्ले में एक घर के अंदर अचानक जमीन धंस गई और देखते ही देखते वहां बड़ा गोफ बन गया. घटना के वक्त घर में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह घटना हुई, उसके नीचे बीसीसीएल की भूमिगत खदानें संचालित होती रही है.
घटना के समय आसपास के लोग भी शोर सुनकर अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. सबसे चिंता की बात यह है कि जिस जगह जमीन धंसी है, वहां बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह स्थान बच्चों के खेलने के लिए इस्तेमाल होता रहा होगा. ऐसे में घटना के समय अगर कोई बच्चा या परिवार का सदस्य मौजूद होता, तो गंभीर हादसा हो सकता था.
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश
घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश है. लोगों का कहना है कि जमीन धंसने की घटनाएं इलाके के लिए लगातार खतरा बनी हुई है. लोगों का आरोप है कि इलाके में बीसीसीएल की भूमिगत खदानों के ऊपर घर बने हुए हैं, जिसके चलते जमीन धंसने का खतरा बना रहता है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली.
फिलहाल घटनास्थल के आसपास लोगों की आवाजाही को लेकर भी चिंता बनी हुई है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बीसीसीएल से सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है. अब बड़ा सवाल यह है कि रिहायशी इलाके में घर के अंदर जमीन धंसने की इस घटना के बाद प्रशासन और बीसीसीएल की ओर से प्रभावित परिवारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.
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