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धनबाद में घर के अंदर जोरदार आवाज के साथ भू-धंसान, बना बड़ा गोफ, बाल-बाल बचे लोग

भू-धंसान से बना घर के अंदर गड्ढा ( ईटीवी भारत )