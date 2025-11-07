आस्था की बेकद्री; विसर्जन के नाम पर देवी-देवताओं की प्रतिमा को बना दिया कचरा, लखनऊ के गोमती घाट पर लगा अंबार
लखनऊ की सड़कों और गोमती घाट पर आस्था का अपमान किया जा रहा है. देव प्रतिमाओं को कचरे की तहर फेंका गया है.
November 7, 2025
लखनऊ : सनातन संस्कृति में विसर्जन का अर्थ है देवता का सम्मानपूर्वक जल या मिट्टी में विलय, ताकि वे पुनः ब्रह्मांड में समाहित हो सकें. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. घाटों के किनारे हजारों की संख्या में खंडित और पुरानी मूर्तियां, फूल, मालाओं सहित फेंकी जा रही हैं. दिपोत्सव के बाद लखनऊ की सड़कों और गोमती नदी के किनारों पर आस्था का अपमान किया जा रहा है.
नदी घाटों पर विसर्जन के नाम पर कचरे का अंबार लग गया है. धार्मिक संस्थाएं आगे आकर इन मूर्तियों का निस्तारण कर रही हैं. बावजूद पूरे शहर में संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि निस्तारण लगभग असंभव सा लग रहा है. अक्सर लोग भगवान की खंडित मूर्तियां, पूजा सामग्री, फूल माला इधर-उधर पेड़ के नीचे फेंक आते हैं. यह देख काफी लोग परेशान भी होते हैं.
कुंड में नहीं कर रहे प्रतिमाओं का विसर्जन : गोमती संरक्षण कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ का कहना है यह 'अपमान की बाढ़' जैसा है, जहां भगवान की मूर्तियां कचरे की तरह बिखरी पड़ी हैं. सिविल डिफेंस विभाग पर मूर्तियों की इधर-उधर बिक्री रोकने और विसर्जन कुंडों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है, लेकिन व्यवस्था धरातल पर नजर नहीं आ रही. कुड़िया घाट और अन्य घाटों पर कुंड भी बनाए गए थे, लेकिन लोग कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं कर रहे हैं. हम लोगों ने हजारों की संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन किया है, मगर संख्या अभी बढ़ रही है.
दिवाली के दो-तीन दिन बाद ही शहर के प्रमुख इलाकों गोमती नगर, हजरतगंज, आलमबाग और इंदिरानगर की सड़कें मूर्ति अवशेषों से पट गईं. बुजुर्ग रामेश्वर प्रसाद ने बताया, लोगों ने श्रद्धा के साथ लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदीं, विधि-विधान से पूजा की. अब ये सड़क पर पड़ी हैं, जैसे कोई कबाड़. यह आस्था का अपमान नहीं तो क्या है?
बढ़ रहा जल प्रदूषण : गोमती नदी के किनारे स्थिति और भी दर्दनाक है. झूलेलाल पार्क से लेकर हनुमान सेतु तक के घाटों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की टूटे-फूटे टुकड़े, रंग-रोगन के अवशेष और पूजा सामग्री का मलबा पड़ा हुआ है. नदी का पानी पहले से ही प्रदूषित है और यह विसर्जन जल प्रदूषण को कई गुना बढ़ा रहा है. कुड़िया घाट के पंडित संदीप तिवारी ने बताया, दीपावली पर शास्त्री विधि के अनुसार चुने गए या चांदी, धातु की मूर्ति की पूजा करना बेहतर होता है. एक बार खरीदने के बाद फिर विसर्जन की आवश्यकता नहीं होगी.
हर साल इनको सफाई करके दोबारा पूजा में इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर आप प्रतिमाओं का संरक्षण नहीं कर सकते, तो आप किसी भी रूप में ईश्वर को पूज सकते हैं, प्रतिमाएं रखने की आवश्यकता नहीं है.
जलीय जीवों पर पड़ रहा असर : पर्यावरणविदों का कहना है कि यह समस्या हर वर्ष दोहराई जाती है, लेकिन इस बार यह चरम पर पहुंच गई है. गोमती नदी संरक्षण समिति के सदस्य डॉ. अनुराग मिश्रा ने कहा, पीओपी मूर्तियां पानी में घुलकर रसायनों को मुक्त करती हैं, जो मछलियों और जलीय जीवन को नष्ट कर देती हैं. गोमती का जलस्तर पहले ही कम है, बैराज के कारण पानी रुका रहता है, जिससे प्रदूषण और गहरा हो जाता है.
जन विकास महासभा के अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा, हर हाल में प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए प्रशासन को गंभीर कदम उठाना होगा. आस्था के साथ इस तरह का अपमान बिल्कुल असहनीय है. लोगों में जागरूकता होनी चाहिए. लखनऊ जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने बताया कि हर हाल में प्रतिमाओं के संरक्षण के लिए इंतजाम किया जाना जरूरी है. यह बहुत अपमानजनक है. हमको हर हाल में इस तरह के दुरुपयोग से बचना होगा.
