आस्था की बेकद्री; विसर्जन के नाम पर देवी-देवताओं की प्रतिमा को बना दिया कचरा, लखनऊ के गोमती घाट पर लगा अंबार

प्रतिमाओं का अपमान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : सनातन संस्कृति में विसर्जन का अर्थ है देवता का सम्मानपूर्वक जल या मिट्टी में विलय, ताकि वे पुनः ब्रह्मांड में समाहित हो सकें. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. घाटों के किनारे हजारों की संख्या में खंडित और पुरानी मूर्तियां, फूल, मालाओं सहित फेंकी जा रही हैं. दिपोत्सव के बाद लखनऊ की सड़कों और गोमती नदी के किनारों पर आस्था का अपमान किया जा रहा है. नदी घाटों पर विसर्जन के नाम पर कचरे का अंबार लग गया है. धार्मिक संस्थाएं आगे आकर इन मूर्तियों का निस्तारण कर रही हैं. बावजूद पूरे शहर में संख्या इतनी अधिक हो चुकी है कि निस्तारण लगभग असंभव सा लग रहा है. अक्सर लोग भगवान की खंडित मूर्तियां, पूजा सामग्री, फूल माला इधर-उधर पेड़ के नीचे फेंक आते हैं. यह देख काफी लोग परेशान भी होते हैं. कुंड में नहीं कर रहे प्रतिमाओं का विसर्जन : गोमती संरक्षण कार्यकर्ता रिद्धि किशोर गौड़ का कहना है यह 'अपमान की बाढ़' जैसा है, जहां भगवान की मूर्तियां कचरे की तरह बिखरी पड़ी हैं. सिविल डिफेंस विभाग पर मूर्तियों की इधर-उधर बिक्री रोकने और विसर्जन कुंडों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है, लेकिन व्यवस्था धरातल पर नजर नहीं आ रही. कुड़िया घाट और अन्य घाटों पर कुंड भी बनाए गए थे, लेकिन लोग कुंड में प्रतिमाओं का विसर्जन नहीं कर रहे हैं. हम लोगों ने हजारों की संख्या में प्रतिमाओं का विसर्जन किया है, मगर संख्या अभी बढ़ रही है. घाट पर पड़ी देव प्रतिमाएं और फूल माला. (Photo Credit; ETV Bharat) दिवाली के दो-तीन दिन बाद ही शहर के प्रमुख इलाकों गोमती नगर, हजरतगंज, आलमबाग और इंदिरानगर की सड़कें मूर्ति अवशेषों से पट गईं. बुजुर्ग रामेश्वर प्रसाद ने बताया, लोगों ने श्रद्धा के साथ लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां खरीदीं, विधि-विधान से पूजा की. अब ये सड़क पर पड़ी हैं, जैसे कोई कबाड़. यह आस्था का अपमान नहीं तो क्या है?