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उत्तराखंड में रावण के पुतले पर 'राजनीति', त्रिवेंद्र के कटाक्ष पर गोदियाल का तंज, बोले- रावण को फूंकेंगे कई तरह के रावण

रावण के पुतले पर राजनीति ( Etv Bharat )

देहरादून: मंगलवार को रावण के पुतला दहन के साथ दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया. लेकिन इस दौरान नेताओं की बयानबाजी ने भी कम पटाखे नहीं फोड़े. पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के रावण के पुतले के बढ़ते आकार पर कसे गए तंज पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी चुटकी ली है.

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के भ्रष्टाचार वाले बयान को लेकर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने केवल भ्रष्टाचार रूपी रावण की हाइट बढ़ने की बात की है. आज दशहरे के दिन रावण के पुतले को फूंकने के लिए कई तरह के रावण, कई गुण्डेश्वर आगे बढ़ेंगे और पुतला फूकेंगे, साथ ही ठहाके लगाएंगे.