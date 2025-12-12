किसी भी नाम से बना देते हैं भगवान गणेश का चित्र, कहीं नहीं देखी होगी ऐसी अद्भुत कला
इस गजब गॉडगिफ्ट का हर कोई हो रहा दीवाना, चंद सेकंड में अक्षरों से बना देते हैं चित्र, गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड दर्ज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 12:02 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 12:56 PM IST
इंदौर: किसी भी नाम के अक्षर से गणेश जी की सुंदर कलाकृति तैयार कर देना का ऐसा हुनर आपने शायद ही कभी देखा हो. जितनी देर में लोग अपने नाम के अक्षर लिख पाते हैं, उतनी देर में कैलीग्राफी आर्टिस्ट चंद्रकांत अपनी जादूई कलम से भगवान गणेश की तस्वीर बना देते हैं. सबसे खास बात यह होती है कि इन तस्वीरों में लोगों के नाम के अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है. इन दिनों आर्टिस्ट चंद्रकांत केशव इंदौर में अपनी प्रतिभा से लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे हैं.
किसी भी नाम से बना देते हैं भगवान गणेश
महाराष्ट्र के सांगली में रहने वाले चंद्रकांत केशव देश के ऐसे इकलौते कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं, जो नाम के किसी अक्षर से गणेश जी की सुंदर तस्वीर बना सकते हैं. चंद्रकांत के हुनर की खास बात यह है कि वह अपनी मेहनत के दम पर एक-एक दिन में हजारों तरह के अलग-अलग नाम से कागज और भगवान गणेश के चित्र तैयार कर चुके हैं. उनके द्वारा यह पूरा काम कैलीग्राफी पेंटिग के जरिए होता है.
गजब कला से पाई गिनीज बुक्स में जगह
हाल ही में इंदौर में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो फिजिशियन डॉक्टरों की राष्ट्रीय कार्यशाला में अपने हुनर का प्रदर्शन करने पहुंचे चंद्रकांत बताते हैं कि उन्हें इस तरह की आर्ट तैयार करते हुए 14 साल बीत चुके हैं. वे न्यूनतम 19 सेकंड और अधिकतम 24 सेकंड में किसी भी नाम के जरिए गणेश जी के सुंदर चित्र को कैलीग्राफी आर्ट में तैयार कर देते हैं. 1 घंटे में 100 गणेश जी के चित्र बनाने के लिए उनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है.
कला को बताते हैं भगवान का आशीर्वाद
ईटीवी भारत से चर्चा में चंद्रकांत केशव कहते हैं, '' मुझे यह कला गॉड गिफ्ट के रूप में मिली है. ये भगवान गणेश का मुझपर आशीर्वाद ही है. मैं देश के विभिन्न स्थानों पर अपनी यात्रा के दौरान वहां लोगों के अलग-अलग नाम से गणेश जी के चित्र तैयार करता हूं और लोग इसे देखकर खूब खुश होते हैं.''
कैलीग्राफी में माहिर पर कभी सीखी ही नहीं
इस पेंटिंग की खास बात यह रहती है कि यह कैलीग्राफी आर्ट में उपयोग किए जाने वाले खास तरह के पेन से तैयार की जाती है. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने कभी भी कोई कैलीग्राफी का न कोई कोर्स किया न कभी उन्होंने इसे किसी से सीखने की इच्छा जताई, अचानक पेन से लिखते-लिखते और चित्र बनाते हुए वे इस आर्ट में पारंगत हो गए. फिलहाल स्थिति यह है कि अब नाम के जरिए कैलीग्राफी आर्ट बनाने को लेकर उनकी चर्चा होती है. वे लोगों के नाम पर पूरी तरह निशुल्क चित्र बनाकर उन्हें दे देते हैं, जो लोगों को अचरज में डालनेो के साथ काफी सुकून भी देता है.