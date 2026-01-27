ETV Bharat / state

सिद्धपीठ कालीमठ पहुंची कालीमाई की दिवारा यात्रा, बुधवार को प्रथम चरण का होगा विधिवत समापन

रुद्रप्रयाग की प्रसिद्ध कालीमाई दिवारा यात्रा ( Photo- ETV Bharat )

सिद्धपीठ कालीमठ पहुंची भगवती कालीमाई की दिवारा यात्रा: भगवती कालीमाई की दिवारा यात्रा ने अपने पैदल मार्ग में पड़ने वाले विभिन्न गांवों में श्रद्धालुओं को दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया. यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने विधिवत पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की. यह दिवारा यात्रा वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा का प्रतीक है, जिसमें स्थानीय जनमानस की गहरी आस्था और सहभागिता जुड़ी हुई है.

आस्था, परंपरा और लोक संस्कृति के अद्भुत संगम का प्रतीक मानी जाने वाली भगवती कालीमाई की दिवारा यात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम पड़ाव सिद्धपीठ कालीमठ पहुंच गई है. यात्रा के कालीमठ पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण छा गया. ढोल-दमाऊं की गूंज, देवी जयकारों और पारंपरिक लोकगीतों के बीच श्रद्धालुओं ने भगवती कालीमाई के दिवारा का भावपूर्ण स्वागत किया.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड अपने मठ, मंदिरों, दिव्य पर्वतों, पवित्र नदियों, वनों, संस्कृति और रीति-रिवाजों के चलते देवभूमि कहलाता है. यहां हर महीने कोई न कोई मेला त्यौहार आयोजित होता है. भगवान शिव के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रुद्रप्रयाग जिले में एक से बढ़कर एक धार्मिक आयोजन होते हैं. ऐसा ही एक आयोजन भगवती कालीमाई की दिवारा यात्रा है.

श्रद्धालुओं ने भगवती कालीमाई के दिवारा का भावपूर्ण स्वागत किया (Photo- ETV Bharat)

बुधवार को दिवारा यात्रा का प्रथम चरण होगा संपन्न: दिवारा यात्रा के सिद्धपीठ कालीमठ पहुंचने के उपरांत आज सायंकाल विशेष पूजा-अर्चना, देवी स्तुति एवं जागरण का आयोजन किया जाएगा. वहीं बुधवार को विधि-विधान के साथ धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कर दिवारा यात्रा के प्रथम चरण का विधिवत समापन किया जाएगा. समापन अवसर पर हवन, देवी आरती तथा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे.

बुधवार को प्रथम चरण का होगा विधिवत समापन (Photo- ETV Bharat)

सुख, शांति और प्राकृतिक संतुलन के लिए निकलती है दिवारा यात्रा: कालीमाई दिवारा यात्रा समिति के अध्यक्ष लखपत राणा ने बताया कि-

यह यात्रा क्षेत्र में सुख, शांति और प्राकृतिक संतुलन की कामना के उद्देश्य से निकाली जाती है. भगवती कालीमाई की दिवारा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह लोक संस्कृति, परंपराओं और सामूहिक सहभागिता का जीवंत उदाहरण भी है. विगत वर्ष 7 दिसंबर को 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवती कालीमाई की दिवारा यात्रा का विधिवत शुभारंभ किया गया था.

-लखपत राणा, अध्यक्ष, कालीमाई दिवारा यात्रा समिति-

कालीमाई ने दिया श्रद्धालुओं को आशीर्वाद: वहीं दिवारा यात्रा महामंत्री सुरेशानंद गौड़ ने बताया कि-

दिवारा यात्रा ने कालीमठ घाटी, मदमहेश्वर घाटी, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग, धारी देवी एवं श्रीनगर सहित विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया. इस दौरान भगवती कालीमाई ने श्रद्धालुओं की कुशलक्षेम पूछते हुए आशीर्वाद प्रदान किया. मकर संक्रांति पर्व पर अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल देवप्रयाग में तीर्थ दर्शन एवं तीर्थ स्नान के उपरांत दिवारा यात्रा अपने तप स्थल सिद्धपीठ कालीमठ पहुंच चुकी है.

-सुरेशानंद गौड़, महामंत्री, कालीमाई दिवारा यात्रा समिति-

दिवारा यात्रा के समापन को लेकर कालीमठ में श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह और भक्ति भाव देखने को मिल रहा है.