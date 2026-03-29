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भक्त को सपने में मिला मां का आदेश... और विदिशा में उमड़ पड़ा आस्था का समंदर

विदिशा की अनोखी झांकी. चैत्र नवरात्रि में नौ देवियों को अलग-अलग स्वरूपों में विधिवत किया गया विराजमान. सजाई गई काली मां की अनूठी झांकी. 10 किलोमीटर लंबे सफर और देर रात विसर्जन.

Maa Kali ableau Chaitra month
चैत्र नवरात्रि में काली मां की झांकी सजाई गई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 10:50 PM IST

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विदिशा (रवि प्रजापति): विदिशा शहर में इस बार एक ऐसा धार्मिक आयोजन देखने को मिला, जिसने परंपरा और आस्था दोनों को नए रूप में सामने रखा. आमतौर पर झांकियां कुँवार (आश्विन) नवरात्रि में निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार चैत्र नवरात्रि में काली मां की झांकी सजाई गई और पूरे विधि-विधान के साथ उसका विसर्जन भी किया गया. इसी वजह से यह आयोजन लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना रहा.

इस पूरे आयोजन की खास बात यह रही कि इसकी शुरुआत एक “सपने” से हुई. झांकी प्रमुख नितिन अग्रवाल के अनुसार, उन्हें सपने में माता का आदेश मिला था कि चैत्र नवरात्रि में दरबार सजाया जाए और झांकी स्थापित की जाए. इसी के आधार पर गोकुलधाम फेस-2 क्षेत्र में ‘माता मढ़ बिजासन दरबार’ की स्थापना की गई, जिसे पूरे आयोजन का मुख्य केंद्र बनाया गया.

विदिशा में निकली मां काली की झांकी (ETV Bharat)

दरबार में केवल एक झांकी नहीं, नौ देवियों को अलग-अलग स्वरूपों में विधिवत विराजमान किया गया

इस दरबार में केवल एक झांकी नहीं, बल्कि नौ देवियों को अलग-अलग स्वरूपों में विधिवत विराजमान किया गया. आयोजकों ने बताया कि इन प्रतिमाओं को अलग-अलग स्थानों से लाकर स्थापित किया गया, ताकि दरबार को पूर्ण धार्मिक स्वरूप दिया जा सके. पूरे नौ दिनों तक यहां नियमित पूजा-अर्चना, आरती और भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. इसी दरबार में काली मां की विशेष झांकी सजाई गई, जिसे ‘पालकी वाली काली’ के रूप में तैयार किया गया. करीब 6 फीट ऊंची इस प्रतिमा को विशेष रूप से बनवाया गया था, जो पूरे आयोजन का मुख्य आकर्षण रही.

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बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे (ETV Bharat)

नवरात्रि के नौ दिन पूरे होने के बाद दसवें दिन, परंपरा के अनुसार मां के विसर्जन किया गया

झांकी प्रमुख राजू कुशवाहा ने बताया कि वे हर वर्ष कुँवार नवरात्रि में झांकी लगाते हैं, लेकिन इस बार माता के आदेश के चलते चैत्र नवरात्रि में यह आयोजन किया गया, जो अपने आप में पहली बार था. नवरात्रि के नौ दिन पूरे होने के बाद दसवें दिन, परंपरा के अनुसार मां के विसर्जन का निर्णय लिया गया. इसके बाद काली मां की प्रतिमा को पालकी में विराजित कर विसर्जन के लिए लेकर निकाला गया. यह यात्रा गोकुलधाम फेस-2 से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों वैशाली नगर, बरईपुरा चौराहा, माधवगंज, निकासा, तिलक चौक, बड़ा बाजार, लोहा बाजार, बड़ी बजरिया, तोपपुरा, नंदीपुरा और रामलीला चौराहा से होते हुए बेतवा नदी तक पहुंची.

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धूमधाम से सजाई गई काली मां की झांकी (ETV Bharat)

करीब 10 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में श्रद्धालु मां को पूरे रास्ते कंधों पर पालकी में उठाकर ले गए

करीब 10 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को पूरा करने में लगभग 6 घंटे का समय लगा. खास बात यह रही कि इतनी लंबी दूरी और भारी प्रतिमा होने के बावजूद श्रद्धालु मां को पूरे रास्ते कंधों पर पालकी में उठाकर ले गए. रास्ते में कई बार श्रद्धालु बदलते रहे, लेकिन भक्ति और उत्साह लगातार बना रहा. यह दृश्य अपने आप में आस्था और समर्पण की खूबसूरत बानगी बन गया.

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विदिशा में चैत्र नवरात्रि में काली मां की झांकी सजाई गई (ETV Bharat)

पूरे मार्ग में शहरवासियों और व्यापारियों ने जगह-जगह देवी मां का भव्य स्वागत किया. फूलों की वर्षा की गई, आरती उतारी गई और जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा. देर रात तक यह आयोजन चलता रहा और अंततः बेतवा नदी के तट पर विधि-विधान के साथ मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया.

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चैत्र नवरात्रि में काली मां की झांकी सजाई गई (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी राहुल कुशवाह ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस तरह का आयोजन देखा है, जब चैत्र नवरात्रि में झांकी सजाकर उसे इस भव्य रूप में निकाला गया. उनके अनुसार, पूरे शहर में श्रद्धा और उत्साह का माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन के साक्षी बने. ‘माता मढ़ बिजासन दरबार’ में नौ देवियों की स्थापना और काली मां की झांकी के साथ निकली यह यात्रा शहर के लिए एक अनोखा और यादगार धार्मिक आयोजन बनकर सामने आई.

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