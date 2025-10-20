ETV Bharat / state

यहां लोहे की जंजीरों में जकड़ी हैं मां काली, बिजली नहीं ज्योत की रौशनी है पसंद

धनबाद में एक प्राचीन मंदिर में काली मां को जंजीरों से जकड़ा गया है. श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं.

Goddess Kali idol chained in Dhanbad
जंजीर में जकड़ी मां काली (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 11:08 AM IST

धनबाद: जिले के रतनपुर में काली मां का मंदिर है. इस मंदिर में मां को जंजीरों में जकड़ा गया है. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि काली मां इलाके में विचरण करती है, जिससे लोग उनके विकराल रूप को देख भयभीत हो जाते हैं. मां को हार स्वरूप जंजीर पहनाई गई है लेकिन जंजीरों से जकड़ी काली मां की प्रतिमा में अब भी पूजा के दौरान कंपन होता है.

मां को नहीं है पंसद बिजली की रोशनी

यही नहीं ज्योत के अलावा बिजली की रौशनी भी मंदिर में होने पर मां, खिन्न हो जाती हैं. जिसके कारण मां काली के मंदिर में ज्योत और दीपक की रौशनी रहती है. सिर्फ मंदिर की साफ सफाई और पूजा के दौरान ही बिजली की रौशनी का उपयोग किया जाता है. फिर भी बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट होती रहती है, जिससे विद्युत आपूर्ति बाधित होते ही रहती है. वैसे तो हर दिन मंदिर में मां की पूजा अर्चना होती है लेकिन साल में दो बार मां की भव्य पूजा जरूर होती है.

जंजीरों से जकड़ी है काली मां की प्रतिमा (Etv bharat)

दूसरे राज्यों से दर्शन करने आते हैं भक्त

झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर मां के पास आते हैं. जंजीरों में जकड़ी काली मां की यह प्रतिमा कोलकाता से दिल्ली जाने वाले जीटी रोड के धनबाद के गोविंदपुर के रतनपुर में है. मां का यह मंदिर जीटी रोड से महज कुछ कदमों की दूरी पर है.

"साल 1995 में काली मां की प्रतिमा यहां स्थापित की गई थी. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से मां की प्रतिमा यहां लाई गई थी. मुग्मा के रहने वाले सुभाष राय को सपने में काली मां ने दर्शन देकर उन्हें प्रतिमा स्थापित करने के लिए कहा था. पुरुलिया जिले के एक टांड़ में प्रतिमा थी, मां ने सेवा के उद्देश्य से उन्हें स्वप्न दिया था, जिसके बाद मां की प्रतिमा को यहां लाकर स्थापित किया गया:" - शष्टी राठौर, पुजारी

'क्षेत्र में विचरण करती हैं मां'

पुजारी के मुताबिक, मां की प्रतिमा स्थापित होने के बाद कई तरह की कठिनाई सामने आने लगी. कई चीजें टूटी हुई रहती थी. मां इलाके में विचरण भी करती हैं, लोगों को यह आभास होता था, लोग भयभीत रहते थे. मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोग भी डरते थे. भव्य पूजा के दौरान जेनरेटर लगाए जाते थे, वह जेनरेटर खराब हो जाया करते थे. मंदिर के अंदर शॉट सर्किट होकर तार जल जाते थे, जिससे आग लगने की संभावना बनी रहती थी. अनहोनी की भी हमेशा आशंका बनी रहती थी.जिसके बाद तुलसी शास्त्री को सभी घटना की जानकारी दी गई.

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के महतोड़ में भी मां काली की भव्य प्रतिमा है. तुलसी शास्त्री द्वारा बताया गया कि मां काली को जंजीर से जकड़ा जाए, जो हार स्वरूप अर्पित किया गया है. तुलसी शास्त्री के कहने पर महतोड़ में काली मां के मंदिर से मिट्टी और ज्योत की लौ लाई गई, उस मिट्टी और लौ को ज्योत के रूप में स्थापित किया गया.

हार स्वरूप अर्पित की गई है मां को जंजीर

इसके साथ ही लोहे की जंजीर गले और पैरों में मां को लगाई गई है. यह जंजीर हार स्वरूप मां को अर्पित की गई है, जिसके बाद पूर्व से आ रही कठिनाई दूर हुई. पुजारी कहते हैं - मां, सर्व शक्तिशाली हैं, उन्हें जंजीरों में जकड़ना इंसानों के बस की बात नहीं है लेकिन भक्ति में हार पहनाया गया लोहे की जंजीर भी मां स्वीकार करती हैं और भक्तों के मनोभाव को समझती हैं. भक्तों की श्रद्धा और उनके प्रति छिपे भाव के कारण ही मां शांत रहती हैं लेकिन फिर भी मां की प्रतिमा पूजा अर्चना के दौरान कभी-कभी कंपन होता है.

मई के महीने में होती है मां काली की भव्य पूजा

पुजारी ने बताया कि दीपावली पर होने वाली काली पूजा और मई महीने में यहां विशेष पूजा होती है. मई महीने में होने वाली काली मां की पूजा काफी भव्य होती है. जिसमें झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं. ऐसी मान्यताएं है कि काली मां श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती है.

धनबाद में काली मां का मंदिर
जंजीर जकड़ी है मां काली की प्रतिमा
MAITHON KALI MANDIR
GODDESS KALI IDOL CHAINED DHANBAD

